Королева Елизавета отреагировала на промо откровенного интервью Меган и Гарри

В Букингемском дворце отреагировали на промо-ролик откровенного интервью Меган Маркл, которое она вместе с мужем дала Опре Уинфри. В нем принц Гарри заявил, что боялся повтора истории его мамы, но только теперь не с Дианой Спенсер, а с Меган.

Большое интервью Меган и Гарри покажут на американском телеканале 7 марта. В Лондоне заявили – видео слишком загадочное. Будто герцогиня Сассекская рассказывает о невероятном давлении на нее со стороны монаршей семьи.

Хотя британские биографы уверяют, что Елизавета II всячески пыталась наладить отношения с невесткой, чтобы и легче переживала бремя королевского протокола.

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Напомним, 7 марта выйдет эксклюзивное интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором расскажут о жизни во дворце, переезде из Британии в США и втором ребенке.

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В феврале также стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в королевскую семью.

А вот принц Уильям и Кейт Миддлтон возмущены поступком Меган и Гарри – они осуждают их решение выступить на телевидении в шоу Опры Уинфри.