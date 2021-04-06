Королева сделала заявление о свадьбе сына со стриптизершей

В феврале стало известно, что сын Наташи Королевой и Тарзана Архип сделал предложение своей девушке Мелиссе Фокс. Все это время звездные родители никак не комментировали новость о женитьбе единственного сына на стриптизерше, но теперь они нарушили молчание. Об этом сообщают "Дни.ру".

Наташа Королева не одобряет желание сына связать себя узами брака.

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип со своей девушкой / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

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"Архип – привлекательный молодой человек, а потому в его жизни будет еще не одна "фейковая" церемония. "Будем отмечать!" – прокомментировала звездная мама.

Тарзан поддерживает жену и считает, что Архипу не стоит торопиться. По мнению отца, сын еще слишком молод и ему нужно набраться жизненного опыта. Также он думает, что у наследника будет еще не одна девушка.

Ранее мы рассказывали, что известно об избраннице сына Королевой и Тарзана.