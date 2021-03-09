Королевская семья переживает за состояние 99-летнего мужа Елизаветы II после интервью Меган и Гарри

Супруг королевы Елизаветы II, 99-летний принц Филипп продолжает лечение в частной лондонской больнице им. короля Эдварда VII после операции на сердце. Однако из-за выхода скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором они фактически "подорвали королевскую семью", во дворце обеспокоились состоянием принца Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail.

При этом во время беседы с Опрой Уинфри, Меган призналась, что несмотря ни на что сразу же позвонила королеве Елизавете II, когда узнала, что ее супруг попал в больницу.

Елизавета II и принц Филипп / Фото: Instagram

Известно, что после операции в больнице Святого Варфоломея принца Филиппа перевели обратно в частную больницу им. короля Эдварда VII, что является хорошим признаком. Тем не менее, в ближайшее время врачи не планируют его выписывать.

Реклама

В интервью Меган Маркл и принц Гарри затронули множество острых для королевской семьи тем. Например, Гарри вспомнил, как его лишили финансов, когда он с Меган решил отделиться от семьи. В то же время Меган сделала не менее резонансное заявление: из-за королевской жизни и травли СМИ она была готова на суицид.

Смотрите видео, как отреагировали в Букингемском дворце на интервью Меган Маркл и принца Гарри:

Видео: Сегодня

Напомним, что изначально причиной госпитализации супруга Елизаветы II стало недомогание. Принц Филипп попал в больницу в середине февраля, и с тех пор еще не был выписан.