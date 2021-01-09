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Королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото герцогини с Елизаветой II

9 января, 13:07

Инна Петрова

Сегодня Кейт исполняется 39 лет

Мы уже рассказывали самые интересные факты из жизни Кейт Миддлтон в честь ее 39-го дня рождения. А теперь с праздником герцогиню Кембриджскую и супругу принца Уильяма поздравила королевская семья.

В официальном аккаунте Букингемского дворца в Instagram опубликован пост с двумя фото: на первом сама Кейт, а на втором Миддлтон запечатлена рядом с Ее Величеством.

Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Кейт Миддлтон и королева Елизавета II
Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Желаем герцогине Кембриджской счастливого дня рождения сегодня!" – говорится в публикации.

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Вероятно, из-за пандемии коронавируса празднование дня рождения Кейт Миддлтон не будет таким пышным, как в предыдущие годы. Супруга принца Уильяма проведет его в кругу семьи, принимая поздравления из разных уголков мира.

Из-за чего Кейт Миддлтон поссорилась с Меган Маркл, смотрите в сюжете:

Напомним, что не так давно Букингемский дворец опубликовал раритетное фото. На нем Елизавете II всего три года.

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Кейт Миддлтон королевская семья королева Елизавета II

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