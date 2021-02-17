Королевские блины с ореховым маслом на молоке: любимый рецепт Елизаветы ІІ

Шеф-повар Елизаветы II поделился рецептом блинов, которые подаются во время пятичасового чая королевской семьи. Ранее мы рассказывали о любимом Кейт Миддлтон шоколадно-финиковом пудинге. И если этот пудинг приготовить непросто, то чего-то необычного и неожиданного в рецептуре блинов королевы нет – они готовятся на молоке и яйцах. Правда, если не учитывать топленое масло с карамельно-ореховым ароматом, о чем сообщается на официальной странице королевской семьи в Іnstagram. Дело в том, что готовится такое масло долго: чтобы его перетопить, нужно час-полтора времени. Но результат, как уверяют королевские повара, того стоит. Попробуйте и вы испечь любимые блины Елизаветы ІІ.
Королевские блины
Ингредиенты
- 125 г муки
- 30 г сахара
- 2 средних яйца
- 1,5 яичных желтка
- Щепотка соли
- 250 мл молока
- 40 г сливочного масла
Способ приготовления
- Для приготовления орехового масла нужно взять сливочное масло 85% жирности.
- Выложить его в кастрюлю с толстым дном и поставить на маленький огонь.
- Топить масло, пока жир не отделится от сыворотки. Хлопья молочной сыворотки должны осесть на дно и приобрести карамельный оттенок. Тогда масло нужно процедить, охладить.
- Для теста соединить соль, муку, сахар с яйцами. Размешать до однородной консистенции.
- В два приема добавить теплое молоко и в самом конце – ореховое масло. Все перемешать.
- На разогретой сковороде выпекать тонкие блинчики.
Читайте также: Как "приручить" сливочное масло — 6 частых ошибок
Как подавать королевские блины
С лимоном и с сахаром
Горячие блины посыпать сахаром, свернуть трубочкой и подавать с лимонными дольками.
Сливки и джем
Блинам нужно дать остыть. Тем временем взбить жирные сливки до мягких пиков. На каждый блин выложить слой сливок и слой любимого джема или варенья. Свернуть блин клином и подавать с ягодами.
Ветчина, лук-порей и сыр
Блины делаются по рецепту выше, но шеф рекомендует добавить немного любимой зелени в тесто, перед тем, как будете жарить. Подаются такие блины под сырным соусом. Им обмазывают каждый блин, скручивают в трубочку, выкладывают в форму для запекания и поливают оставшимся соусом. Запекать 15-20 минут при 180 градусах.
Для сырного соуса вам понадобятся
- 200 г тонко нарезанной ветчины
- 150 г карамелизованного лука-порея (белую часть)
- 125 г тертого сыра грюйер
- 275 мл молока
- 40 г сливочного масла
- 40 г муки
Способ приготовления
- Разогреть молоко. Отдельно разогреть сливочное масло и обжарить в нем муку.
- Постепенно к маслу и муке добавлять теплое молоко, постоянно помешивая. Поварить 3 минуты, помешивая.
- Отложить ¼ часть молочно-мучного соуса.
- В большую часть добавить 100 г сыра, лук и ветчину. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
- Можно добавить щепотку кайенского перца по желанию.
Здесь найдете рецепт нежнейшего баскского чизкейка.