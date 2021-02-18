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Королеву красоты уволили с работы из-за "слишком привлекательной внешности" (фото)

18 февраля, 10:18

Владимир Грисюк

Девушка потеряла руководящую должность в румынской клинической больнице

27-летняя королева красоты Клаудия Арделеан из Румынии потеряла работу из-за "слишком привлекательной внешности". В начале февраля девушка получила руководящую должность в клинической больнице Трансильвании, но вскоре ей пришлось уйти из-за своих внешних данных. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Фото: Instagram | Claudia Ardelean

Клаудия – бывшая модель и королева красоты, у нее есть два диплома о высшем образовании и 41 тысяча подписчиков в Instagram.

Когда она узнала о своем назначении, то сразу же поделилась этой замечательной новостью в социальных Сетях. "Спасибо за доверие и поддержку!" – написала она, сделав селфи и гифку с подписным контрактом.

Фото: Instagram | Claudia Ardelean

Но радоваться красавице пришлось недолго. Девушку атаковали хейтеры – они были уверены, что модель получила работу благодаря красоте.

Фото: Instagram | Claudia Ardelean

По информации издания Click, причиной действительно послужило то, что Клаудия оказалась слишком привлекательна. В прошлом она была моделью и выиграла конкурс красоты.

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Сама румынка, которая сейчас работает юристом в местной фирме, не прокомментировала уход.

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Напомним, 20-летняя Элизабет Смит из Шотландии прославилась благодаря сходству с куклой Барби. По словам девушки, она никогда не прибегала к пластическим операциям, а ее идеальная фигура – это результат хорошей генетики.

Кроме этого, мы писали о бортпроводнице Кэсси Эпплтон из Австралии, которая эмоционально попрощалась с пассажирами на борту самолета авиаперевозчика Virgin Australia. Стюардесса в своей короткой речи заявила, что она остается без работы из-за пандемии коронавируса.

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Источник: instagram.com/claudiaardelean_

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