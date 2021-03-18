Коронавирус пахнет. Собак учат вынюхивать болезнь

В Таиланде собак обучают вынюхивать болезни у людей, в которых симптомы еще не проявились или у тех, кто болеет безсимптомно. Как четвероногие это делают – далее в материале.

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Коронавирус пахнет, считают в Таиланде, где обучают собак вынюхивать болезни. К специальному устройству вроде карусели прикрепляют баночки с образцами вируса. Затем лабрадор обходит каждую, и когда определяет нужную – садится рядом.

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Если пес угадывает правильно, то получает за этом лакомство. Тренеры говорят, что четвероногие ошибаются очень редко.

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