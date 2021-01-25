Кошмары вашего детства. Netflix показал самые страшные моменты детских фильмов

Netflix решил вспомнить самые страшные моменты детских фильмов всех времен и объединить эти эпизоды в подборку. Авторы считают, что именно эти отрывки из фильмов привели к травматическому опыту после просмотра. В итоге получилось семь минут, которые когда-то наверняка пощекотали нервы юным зрителям. Сейчас же можно пересмотреть их и узнать, чем же нас так пугали эти киноленты.

Первый фильм – детская комедия "Космический джем" с Майклом Джорданом и Биллом Мюрреем. И действительно, большая часть фильма выглядит веселой, за исключением того момента, где Стэна Подолака расплющивают об пол во время баскетбольной игры, а потом надувают как шар.

Скриншот YouTube

Дальше идет мультфильм "Невероятные приключения Уоллеса и Громита: Неправильные штаны", где анимированный пингвин выглядит поистине ужасающе.

Скриншот YouTube

Одним из самых жутких детских фильмов был признан "Джуманджи" 1995 года. Тут не поспоришь – в фильме очень много жутких моментов. Стоит хотя бы вспомнить сцену с пауками, после которой даже у любителей членистоногих появится фобия.

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Скриншот YouTube

В подборку также вошли "Лабиринт" с Дэвидом Боуи, "Чарли и шоколадная фабрика", "Матильда" Дэнни де Вито, а из новых – "Дом-монстр" 2006 года.

Ранее мы сообщали, что Disney+ заблокировал для детей "расистские" мультфильмы "Питер Пэн", "Дамбо" и "Коты-аристократы".