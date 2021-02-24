Козловский сделал неожиданное признание: "Мне эти эксперименты необходимы"

Не так давно певец Виталий Козловский презентовал клип на песню "Мала, танцюй". Поклонники уже оценили работу. В интервью программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" актер рассказал о том, как снимали клип и об экспериментах в своем творчеством.
В новом клипе Виталия Козловского кроме героинь разного возраста снялась и самая старшая модель Украины Галина Герасимова. Такое уважительное звание за ней закреплено в Национальном реестре рекордов. Ей 73.
"Эта женщина сохранила блеск в глазах. Вы знаете, как сейчас выглядят наши пенсионеры? И она немножко не вписывается в их ряды, правда? Сколько бы лет женщине не было, она постоянно хочет ежедневного внимания, любви, уважения к себе. Любовь может произойти в любом возрасте", – сказал Виталий Козловский.
Для мотивации артист рассказал о собственном отце, который в возрасте за 70 рискнул и встретил новую любовь.
"Сейчас с ним такая женщина, которая делает его по-настоящему счастливым. Таким спокойным своего папу никогда не видел. У него появился стимул хорошо себя чувствовать. Когда твои мысли заполнены другим человеком, ты на все смотришь по-другому", – признался певец.
Под другим углом на этот раз Виталий Козловский посмотрел и на свое творчество. Поэтому он доверился клипмейкеру Тарасу Голубкову. Все задумки режиссера воплощал безотказно. Это первая их совместная работа. Результатом артист доволен.
"Он сначала думал, что придет динозавр, который будет бояться экспериментировать, а я наоборот пришел и говорю, мне эти эксперименты необходимы. Постоянно нужно видоизменяться и не бояться экспериментов, выходить из зоны комфорта и не бояться хейта", – сказал певец.
Именно за отсутствие экспериментов Виталия Козловского критиковали не раз. Но не всегда виноват артист.
"Как-то я пришел на одну радиостанцию к достаточно известному в шоу-бизнесе музыкальному продюсеру и показал ему песню. Она была попсовая, но с жесткой гитарой. На что он мне сказал, а зачем тебе аудитория Океана Эльзы? Они тебя не поймут, они тебя воспринимают как попсовика. Мы частично заложники своего образа",- поделился артиста.
Козловский уверен, что для кардинальных изменений нужен подходящий момент, который еще не наступил.
Интервью Виталия Козловского для программы "Зіркоманія":
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