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"Козловский укусил?": Хименес-Браво показал "голое" фото, но фанаты не оценили

12 января, 20:04

Анна Пономаренко

Мнения подписчиков насчет снимка Эктора разделились

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво опубликовал на своей странице в Instagram редкое фото. На новом снимке судья "МастерШеф" позирует обнаженным, прикрывшись одеялом. Не всем его подписчицам понравился такой формат фото.

"Тут могла быть ваша реклама", – с юмором подписал снимок Эктор.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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Судя по комментариям, одним подписчицам шеф-повара очень понравился кадр, но были и те, кто высказался против подобных снимков.

"Козловский Укусил?", – написала одна из подписчиц, намекая на то, что Виталий Козловский часто публикует полуобнаженные фото.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, Иракли Макацария оголил торс и показал стальной пресс. Ранее Виталий Козловский заскочил на пальму в одних плавках.

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