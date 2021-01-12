"Козловский укусил?": Хименес-Браво показал "голое" фото, но фанаты не оценили

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво опубликовал на своей странице в Instagram редкое фото. На новом снимке судья "МастерШеф" позирует обнаженным, прикрывшись одеялом. Не всем его подписчицам понравился такой формат фото.
"Тут могла быть ваша реклама", – с юмором подписал снимок Эктор.
Судя по комментариям, одним подписчицам шеф-повара очень понравился кадр, но были и те, кто высказался против подобных снимков.
- "Или уже рецепты никому не интересны? Таким способом решили добавить лайки и комменты? Мужики в этом мире ещё есть? Или одни фотомодели?"
- "Ну нормальный же мужик был...Остались еще люди без этих пошлостей? То сиси, то писи. А я хочу на строгий костюм троечку смотреть. Вот что действительно сексуально!"
- "А можно лучше рецепт медовика?"
"Козловский Укусил?", – написала одна из подписчиц, намекая на то, что Виталий Козловский часто публикует полуобнаженные фото.
Напомним, Иракли Макацария оголил торс и показал стальной пресс. Ранее Виталий Козловский заскочил на пальму в одних плавках.