Козловский в разных позах посидел на девушке в новом клипе: видео

Ко Дню святого Валентина мы подобрали оригинальные идеи того, как отметить этот праздник с любимым человеком, а певец Виталий Козловский к 14 февраля решил сделать подарок своим поклонникам и выпустил песню о любви – "Мала, танцюй".

По словам Виталия, главный месседж – в каждой женщине внутри живет маленькая девочка, которая мечтает о любви. В клипе Козловский собрал представительниц прекрасного пола разных возрастов, а сам снялся в новой видеоработе в стильном костюме и в тандеме с прекрасной незнакомкой.

В клипе Козловский танцует с девушкой, то и дело принимая с ней разные причудливые позы во время танца. Все в рамках приличия :)

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Поклонники Виталия уже оценили трек и заявили, что теперь эта песня точно будет играть у многих на повторе.

Похоже, что сегодня украинские артисты решили устроить день премьер. Так, новый клип и песню выпустила Алина Гросу, которая снялась в видео с новым предполагаемым возлюбленным. Также новый трек и видеоработу презентовала Тина Кароль.