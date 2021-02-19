Красивые поздравления с днем рождения мужчине в открытках, стихах и прозе

Добрые, позитивные, оптимистичные открытки, стихи и поздравления с днем рождения мужчине мы адресуем дорогим друзьям, милым приятелям, нежному мужу, лучшему отцу, любимым сыновьям, братьям, дядям, племянникам, крестникам и всем представителям сильного пола в их праздник.

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Поздравления с днем рождения именинники принимают только раз в году, в отличие от дня ангела, который у многих людей может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как ярко, эффектно и незабываемо поздравить дорогого, любимого и родного мужчину с днем рождения? Адресуйте ему лучшие, позитивные, романтические и прикольные поздравления в день рождения!

С днем рождения открытки и стихи / Фото: bonnycards

Официальные поздравления с днем рождения мужчине

***

Пусть будет все благополучно

И на работе, и в семье,

Надежно радует получка,

Уйдет печаль в небытие.



Пускай за сильными плечами

Живут стабильность и любовь,

И пусть удача будет с вами,

Успех приходит вновь и вновь!

Если вы ищете подарок для родных и друзей, мы поможем вам с идеями, как сделать февральский праздник незабываемым.

Поздравления и яркие открытки с днем рождения мужчине / Фото: Pexels

Добрые поздравления с днем рождения в прозе

***

От души поздравляю с днем рождения чудесного человека и бравого мужчину. Желаю ровной и широкой дороги к великим целям и большим победам! Желаю крепких сил и отличного здоровья! Желаю светлой удачи и неугасаемой любви!

Пожелания и картинки с днем рождения мужчине / Фото: bonnycards

Поздравления с днем рождения прикольные любимому мужчине

***

С днем рождения, любимый, поздравляю я тебя.

Я тебе желаю счастья, твое счастье – это я!

А еще хочу сегодня, в день прекрасный, пожелать

Я тебе большой удачи и всегда все успевать.

Пусть с тобою будут рядом твои верные друзья

И любимая, конечно, то есть снова я-я-я!

Много солнечного света, и улыбок, и чудес,

Путь же будет все отлично, просто счастья до небес!

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Поздравительные открытки с днем рождения мужчине / Фото: bonnycards

Лучшее поздравление с днем рождения мужчине от друзей

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Пусть будет в жизни все стабильно,

И по-мужски надежно, сильно.

Карьера крепнет и растет,

Любимая с работы ждет,

Друзья тебя не забывают,

На отдых часто приглашают,

Врачи обходят стороной,

На сердце радость и покой,

И вслед все смотрят с уваженьем.

Всех благ тебе! И с днем рожденья!

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Эффектные поздравления любимому мужчине с днем рождения своими словами

***

Мой любимый человек, поздравляю тебя с днем рождения! Ты моя радость и счастье, моя сказочная вселенная, ты мой мир и свет в окошке – спасибо тебе за это. Я тебе желаю добиться поставленных целей, стремиться к успеху и никогда не сдаваться. Ты мужественный и сильный, у тебя непременно все получится так, как ты сам захочешь, а я всегда поддержу в твоих начинаниях. С тобою я счастлива и хочу, чтобы наше счастье было выше неба.

С днем рождения мужчине: картинки и стихи / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с днем рождения другу

***

Желаю в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!



Желаю, чтоб мечты твои сбывались,

Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!

С днем рождения: открытки мужчине / Фото: bonnycards

Прикольное поздравление с днем рождения парню

Будь успешным, креативным,

Сильным, смелым, позитивным,

Элегантным, гениальным

И немножечко брутальным.



Счастье с ног пускай сбивает,

А здоровье расцветает.

Чтоб не только в день рожденья

Было классным настроенье.



Чтоб икру мог ложкой кушать,

Звон монет все время слушать,

Быть любимым и любить.

В общем, очень круто жить!

Ранее мы публиковали лучшие поздравления с днем свадьбы.