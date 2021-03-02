Красная, черная или кабачковая: какая икра лучше подходит к блинам

Правильный ответ на поверхности, но и здесь есть нюансы (от диетолога)

Кто бы что ни говорил, а самое лучшее дополнение к блинам на Масленицу – это икра. Икра красная, потому что Масленица раз в году, икра черная, потому что все в порядке с деньгами, и икра кабачковая – когда "в жизни что-то пошло не так" (обычно так считают те, кто разбираются в икре). Хотя блины с кабачковой икрой – это тоже даже очень, прежде всего для ее поклонников. Таких немало. Да, баночку икры (красной) можно подарить. Друзьям или себе, праздник ведь – здесь найдете еще несколько рекомендаций по этому поводу. И все же: откуда взялась традиция есть блины с икрой, насколько они полезны (об этом расскажет диетолог) и как красиво их подать к столу. Об этом будет идти речь ниже.

Откуда взялась традиция есть блины с икрой?

Из России. Там, как и у нас, считают, что блины с чем-нибудь соленым, – это лучший вариант. Но традиция эта не такая древняя, как может показаться. Историки склоняются к мнению, что красная и черная икра в огромных количествах появилась после Русско-японской войны в 19 веке. То есть икра стала распространяться с освоения широт, вернее, вод, Сибири и Дальнего Востока. Конечно, добывали и привозили ее только для богатых людей.

Ну и роскоши, и статуса ради ели икру на большие праздники. Как понимаем – древняя и почитаемая Масленица – один из них. Встречать гостей блинами с икрой – означало проявить им свое глубокое уважение.

Откуда взялась традиция сопоставлять несопоставимое (икру и кабачковое пюре)?

Нет, нет, оспаривать вкус кабачковой икры и ее удивительную способность сочетаться с многими продуктами – никто не будет. Это действительно вкусно. Но не по-праздничному. Хотя с другой стороны, такая начинка сравнительно диетическая.

Если не считать калорийность самих блинов. Нутрициолог Яна Легеза высказала свое мнение по этому поводу.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Кому блины нельзя?

"Начнем с того, что блины противопоказаны людям с заболеваниями поджелудочной железы и кишечника. До излечения есть блины нельзя. Блины – это сырое тесто! Если вас беспокоит лишний вес, то раз в месяц можно, если вес приходит в норму и хочется себя порадовать. Теперь подробней", – говорит Яна Легеза.

Блины с икрой – это

Сочетание белка с быстрыми углеводами и не есть очень полезно в принципе, но на Масленицу побаловать себя можно.

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А как сделать блины полезными?

Например, приготовить блины без глютена на кукурузной, рисовой или гречневой муке. Не бросать в блины много сахара.

Как правильно есть блины с икрой (черной и красной)

Для лучшего ее вкуса икра должна быть комнатной температуры

Помимо блинов, икра будет хорошо "играть" вместе со сметаной

Как подавать блины с черной икрой

Все зависит от ее количества. Если серьезно, то продукт невероятно дорогой, ее много не намажешь. Черную икру подают в фарфоровых емкостях со специальной ложечкой. То есть берется очень маленькое количество икры, аккуратно кладется на блин со сметаной – и вперед.

Как подавать блины с кабачковой икрой?

Как угодно. Это действительно не имеет значения. Тем более что этой "икры" всегда много, потому что дешево.

Как подавать блины с красной икрой?

Фото: instagram.com/eto.zhe.eda/

Здесь можно пофантазировать. Итак, у вас есть блины по вашему любимому рецепту: Вот несколько вариантов.

Их можно порезать полосками и скрутить в рулетики с икрой внутри. Скрепить зубочистками

Сделать из блинов мешочек, наполнить икрой, скрепить зеленым луком

И, конечно, блины можно сложить треугольником, красиво выложить на тарелку и украсить икрой

Итак, какую икру выбрать на Масленицу – дело вкуса и индивидуальных возможностей. Если кабачковая икра все-таки будничный вариант, то раз в году блины с красной икрой могут украсить стол вполне.

Здесь узнаете, какую начинку для блинов нужно выбирать по вашему знаку зодиака.