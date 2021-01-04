Красота и здоровье в домашних условиях: пять масок для роста и густоты волос

Стресс, плохое питание, алкоголь, неправильный уход за волосами, завивки и использование различной химии могут привести шевелюру в плачевное состояние. Проблемы с волосами помогают решить врачи-трихологи, которые найдут причины и назначат необходимое лечение.

Но есть важный нюанс: через 4 дня в Украине снова введут локдаун и попасть к специалисту будет проблематично. Сегодня предлагаем вашему вниманию пять рецептов масок для роста и густоты волос, которые можно сделать в домашних условиях. А также мнение об этих масках и советы по их использованию от трихолога Марины Супрун.

Трихолог Марина Супрун / Фото: instagram/cosmetolog_zaporozhye

Почему выпадают волосы и будут ли эффективны маски для волос

По словам трихолога, в домашних масках определенный смысл есть, особенно, если весь состав, метод приготовления и использования соотносится с реальной возможностью получения эффекта и верен с точки зрения химии и безопасности, как минимум. Но весь эффект, как правило, сводится исключительно к местно-раздражающему действию, а соответственно, и улучшению местного кровотока.

Это объясняется тем, что с кровью приходит гораздо больше питательных веществ и кислорода, необходимых для лучшего функционирования всего аппарата волос и балансировки определенных нарушений, например, в фазах роста волос.

"Однако помощь эта сугубо ситуативная, крайне ограниченная в возможностях и не всегда верная, поскольку попыткой стимуляции роста в неподходящий момент фазы или при определенных нарушениях с волосами можно усугубить проблему и покрепче затянуть ее узел", – рассказывает Марина Супрун.

Потеря волос – это достаточно однозначный сигнал о том, что что-то пошло не так и организму сложно.

При патологических процессах, истощении, когда организм чувствует, что он не может рисковать и расходовать свою энергию и силы, запасы на нечто не настолько важное собственно, как, например, поддержка жизни и работы важных органов и систем (сердце, почки, печень), он готов отказаться от волос.

Мойте волосы по мере необходимости, а не по рекомендациям / Фото: freepik.com

В таком случае от масок будет определенный эффект, говорит трихолог, из-за вышеупомянутого механизма с улучшением местного кровотока, но крайне краткосрочный. Обычно это не более 3-5 месяцев и также связано с определенными циклами самих волос.

"Долгосрочный эффект могут получить лишь те, у кого проблема волос является ситуативной (постстрессовой, например, где вся проблема самостоятельно сошла бы на нет через 2-3 месяца и без наружной терапии) или при нарушении кровоснабжения верхней части тела (шейно-воротниковая зона чаще всего). А также может послужить своеобразным вариантом ухода (при соблюдении всех правил) при отсутствии проблем с волосами, но желании их укрепить и слегка улучшить рост", – пояснила Марина Супрун.

Пять масок для роста и густоты волос

Маска с какао для густоты и роста волос

Размешайте чайную ложку яичного желтка и такое же количество какао. Затем добавьте 0,1 л кефира. Все тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

Полученную маску разделите на три части и наносите каждую из них после того, как высохнет предыдущая. Наденьте сверху шапочку для душа и оставьте на 35 минут, после чего маску смойте теплой водой.

Маска с медом для густоты и объема волос

Возьмите три столовые ложки травы: календулы, если у вас рыжий цвет волос, ромашки – если светлый, и зверобоя, если вы брюнетка. В полученную жидкость добавьте 40 грамм меда и все тщательно перемешайте.

Нанесите маску на кожу головы и по всей длине волос. После чего обмотайте волосы с маской пленкой и держите 45 минут. В конце процедуры смойте маску теплой водой.

Маска с коньяком для густоты и объема волос

Два яйца тщательно перемешайте, один апельсин нужно перемолоть вместе с кожурой. Соедините ингредиенты и добавьте к ним 150 грамм коньяка. Все тщательно перемешать и обильно нанести на кожу головы и волосы по всей длине. После чего наденьте шапочку для душа, а сверху обмотайте голову полотенцем. Носить маску нужно 40 минут, после чего хорошо вымыть волосы теплой водой.

Маска с томатом для густоты и объема волос

Возьмите 2-3 средних томата (зависит от длины волос) и тщательно их измельчите с помощью блендера. Нанесите эту пасту на волосы и смойте через 30 минут теплой водой с шампунем.

Маска с горчицей для густоты и объема волос

40 граммов оливкового масла немного разогрейте и смешайте с одним желтком. Затем отдельно соедините воду и три столовые ложки горчицы в порошке. Полученные смеси соедините и хорошо перемешайте. Маску нанесите на всю длину волос, начиная от корней. Держать маску на волосах нужно не менее 15 минут и не дольше 45 минут. После чего смойте теплой водой.

Что важно знать перед тем, как делать эти маски

Как правильно заботиться о волосах / Фото: freepik.com

Если мы все же решили их использовать и посещение трихолога, хотя бы для осмотра, трихоскопии и сторонней профессиональной оценки невозможно по каким-либо причинам, стоить знать:

Маски, особенно имеющие в составе спиртосодержащие вещества или вызывающее активное местно-раздражающее действие, ни в коем случае нельзя наносить по длине волос. Высокий риск пересушить стержень волоса и навредить его структуре. Не стоит долго терпеть сильный жар и тепло в области головы от активных масок, особенно если начали проявляться симптомы головной боли. Не стоит использовать в качестве наружных средств продукты, имеющие красные и оранжевые цвета. Они могут вызвать наружные аллергические реакции. Помимо всего прочего, такие ингредиенты, как томат, например, за счет наличия кислот в своем составе может оставить ожог на чувствительной коже. Все маски, имеющие в своем составе отвары трав, могут значимо влиять на пигмент волос. И если для натуральных неокрашенных волос это не станет критичным и может спустя время использования даже привнести некий приятный перелив, то для окрашенных, особенно в блонд, волос это может стать критичным. Все плотные составы, особенно на основе меда, пива, что скрепляет и склеивает волосы, могут сыграть злую шутку при попытке избавиться от проблемы с потерей волос. Эти же ингредиенты не следует применять людям имеющим:

высокое внутричерепное давление, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой

страдающим мигренями и частыми головными болями

при замеченном зуде, перхоти, сухости кожи головы

при имеющихся воспалительных элементах на коже головы

страдающим аллергией и имеющим в анамнезе псориаз.

Если есть проблема дерматологического характера, то использование масок с такими ингредиентами, как горчица, настойка стручкового перца, коньяк, – крайне не рекомендовано и может сильно навредить.

"Все-таки рекомендую посетить специалиста и проконсультироваться относительно возможности тех или иных манипуляций в конкретно вашем случае. Грамотный специалист всегда подскажет, как и что верно применять, в чем есть смысл и на что стоит обратить внимание. Если такого специалиста нет в вашем регионе – всегда можно обратиться за развернутой и полной удаленной консультацией", – подытожила трихолог.

Рецепты домашних масок для волос – смотрите видео:

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