Кредиты звезд: Зибров брал на автомобиль, а Суханов – на квартиру в Латвии

Взять кредит – дело нехитрое и довольно распространенное. Звезды в этом не исключение. На что только не брали кредит знаменитости – и на автомобили, и на квартиры, как и все обычные люди. Среди звезд есть и те, кого даже кидали на деньги!

Ну а на этот раз украинские знаменитости поделились своими историями о кредитах в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Павел Зибров

"Да все брали кредиты, сейчас просто с ума сошли банки", – так вспоминает народный артист Украины Павел Зибров, у которого в свое время "финансы пели романсы", поэтому он не стеснялся обращаться за помощью.

Певец признался, на что брал деньги в банке.

"Мы брали на один из первых автомобилей, на квартиру. Ну а как же без этого?" – говорит Зибров.

Впрочем, сейчас Павел Николаевич рассчитывает только на себя и боится рисковать, ведь не хочет оказаться в долговой яме! Как, например, однажды могло это произойти с актрисой Анной Саливанчук.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Анна Саливанчук

Актриса два года работала без остановки, так как взяла кредит на квартиру.

"Доллар поднялся, это было очень трудно. Я пахала с утра до ночи. Зарабатывала где только можно было, чтобы выплатить тот кредит", – вспоминает Анна.

Актриса таки заработала необходимую сумму и вовремя рассчиталась с банком.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Алексей Суханов

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Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов тоже брал кредит на квартиру.

"У меня был кредит большой, в Юрмале", – делится Суханов.

Сумму ведущий не называет, но говорит, что брал деньги на небольшую квартиру в Латвии. Но когда стал владельцем желаемого жилья у моря, признается – сильно затянул пояс, чтобы быстрее отдать долг.

"Деньгами направо и налево не разбрасывался никогда. Сто раз подумаю, прежде чем сделаю выбор: купить какую-то вещь, которая мне понравилась, или отказаться от покупки, чтобы быстрее приблизиться к моменту погашения кредита. Например, я тщательно обдумываю свои поездки и решил отказаться от покупки абонемента в спортзал", – признается Суханов.

/ Фото: пресс-служба

Лилия Ребрик

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик также брала кредит на апартаменты.

У Лилия была квартира в кредит. Но, рассчитавшись с банком, ведущая решила зайти дважды в одну реку. Вместе с мужем взяли деньги на общую квартиру.

"Я думаю: "О, Боже, опять кредиты, опять с нуля". Да, мы начали все с нуля, выплатили эту квартиру, сделали ремонт, свой дом, каждый уголок", – говорит Лилия.

Теперь супруги счастливы и говорят, что ничего страшного в кредитах не видят.

Лилия Ребрик / Фото: пресс-служба

Кто еще из звезд брал кредиты, смотрите в сюжете "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

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