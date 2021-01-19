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Крещение Гоcподне-2021: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

19 января, 09:31

Владимир Грисюк

Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных запретах, приметах и обычаях праздника Богоявления

19 января – Крещение Гоcподне-2021 у православных христиан. Этот праздник связан с крещением Иисуса в реке Иордан. Считается, что 19 января душа верующего может очиститься от грехов, а тело – от болезней.

Главные традиции и запреты на Крещение / Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно отметить праздник Крещения Гоcподнего-2021, а также о главных правилах, обрядах и запретах на 19 января.

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По традиции, накануне праздника и непосредственно 19 января люди святят воду. В речках, озерах и других водоемах делают прорубь в виде креста или круга, неподалеку от которой устанавливают аналой и деревянный крест с ледяным голубком, который символизирует Святой Дух.

Фото: instagram.com/s.v.borozdin

Набранную в Крещение воду из освященных источников хранят до следующего праздника Богоявления, 19 января. Ее пьют натощак, а также окропляют себя и свое жилище. А еще на Крещение готовят кутью – из злаков или риса, с орешками и сухофруктами. Некоторые добавляют по вкусу мед и мак.

Фото: instagram.com/05366kremenchug

Крещение Гоcподне-2021: что нельзя делать

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Фото: instagram.com/gifotkritki

Приметы на Крещение-2021

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня

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