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Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

18 января, 10:06

Ольга Козачок

Сегодня навечерие Богоявления: узнайте, как правильно отметить Крещенский сочельник-2021

Сегодня, 18 января, настает Крещенский сочельник-2021, или Голодная кутья. Это вечер приготовлений перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

18 января отмечаем Крещенский сочельник 2021 / Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно отметить Крещенский сочельник-2021, о главных приметах праздника, а также что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

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18 января нужно обязательно убрать в доме. Отдельная тема в Крещеный сочельник – это праздничный стол. Некоторые считают, что лучше вообще воздержаться от еды. Стоит знать, что на столе обязательно должно быть нечетное количество блюд, зачастую это 7 или 9.

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Что нельзя делать 18 января

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Приметы на 18 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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Крещение приметы обычаи традиции

Источник: Сегодня

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