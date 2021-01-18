Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 18 января, настает Крещенский сочельник-2021, или Голодная кутья. Это вечер приготовлений перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.
Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно отметить Крещенский сочельник-2021, о главных приметах праздника, а также что ни в коем случае нельзя делать в этот день.
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18 января нужно обязательно убрать в доме. Отдельная тема в Крещеный сочельник – это праздничный стол. Некоторые считают, что лучше вообще воздержаться от еды. Стоит знать, что на столе обязательно должно быть нечетное количество блюд, зачастую это 7 или 9.
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Что нельзя делать 18 января
- Нежелательно брать или давать деньги в долг. В противном случае весь год придется перебиваться с копейки на копейку.
- Нельзя хвалить и ругать кого-то, чтобы не испортить судьбу себе и тому, кого хвалишь или ругаешь.
- В cочельник нельзя из дома ничего выносить и отдавать. В противном случае весь год будешь испытывать нужду и страшные лишения.
- Обувь нельзя оставлять за порогом, иначе не избежать болезней.
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Приметы на 18 января
- Выпал снег в Крещенский cочельник – год будет урожайным.
- На деревьях много снега, будет богатый урожай плодов и меда.
- Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.
- Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.
- Дует сильный южный ветер – лето будет дождливым.
- Ночью звезд не видно, и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.
- Звезды на небе яркие – ягнята будут хорошо плодиться.
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