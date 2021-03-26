Кристен Стюарт не отличить от принцессы Дианы. Смотрите сами (фото)

В преддверии выхода долгожданного фильма "Спенсер", в котором Кристен Стюарт играет главную роль, появилось ее новое фото в образе принцессы Дианы. И уже судя по тому, с какой точностью актрисе удалось трансформироваться в историческую персону, мы можем предсказывать ей не одну актерскую награду.

В основе сюжета биографического фильма "Спенсер" режиссера Пабло Ларраина лежат события одного судьбоносного уик-энда в 90-х годах. Тогда во время празднования Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке принцесса Диана решила разорвать отношения со своим супругом, принцем Чарльзом.

Кристен Стюарт однажды уже засняли на съемочной площадке в образе леди Ди, а теперь на новой фотографии можно увидеть ее портрет.

Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы / Фото: twitter.com/neonrated

На фото Кристен Стюарт позирует в клетчатом жакете и опирается лицом на руку, как это часто делала принцесса Диана при жизни. При этом на пальце у Кристен – копия того самого сапфирового помолвочного кольца принцессы Дианы, которое перешло по наследству к принцу Уильяму, а он – подарил его Кейт Миддлтон.

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Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Режиссером фильма выступает Пабло Ларраин, который ранее снял биографическую драму "Джеки" о событиях в жизни Джеки Кеннеди после убийства ее супруга – президента США. Сценарист – создатель популярного сериала "Острые козырьки" Стивен Найт.

Вместе с Кристен Стюарт в фильме снялись Тимоти Сполл ("Мистер Тернер"), Салли Хокинс ("Форма воды") и Шон Харрис ("Миссия невыполнима").

Премьера фильма запланирована на осень этого года.

Ранее сообщалось, что Кристен Стюарт купила престижный особняк 20-го века за 6 миллионов долларов.