Кристен Стюарт шокирует сходством с принцессой Дианой. Сравните сами

В Германии продолжаются съемки фильма "Спенсер" и принцессе Диане, в роли которой снимается звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. Кажется, это будет новая громкая роль в фильмографии актрисы, ведь поклонники уже вовсю обсуждают ее невероятное сходство с королевской особой. После того как мы увидели первый образ Кристен Стюарт в роли знаменитой леди Ди, появилось пару новых фото со съемочной площадки.
Как сообщает Daily Mail, Кристен Стюарт сфотографировали на съемках в отеле во Франкфурте, в Германии.
30-летняя звезда была удивительно похожа на покойную принцессу Диану: та же культовая стрижка с пышной укладкой и кремовая блузка.
Во время съемок одной из сцен Кристен Стюарт брала сумку и уходила от окна.
Образ актрисы стал очень похож на ее персонажа.
Сюжет фильма "Спенсер" развернется во время одного уикэнда в 90-е годы, когда во время празднования Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке принцесса Диана решила разорвать отношения с принцем Чарльзом.
Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.
Ранее сообщалось, что дизайнеры свадебного платья принцессы Дианы судятся из-за эскизов культового наряда.