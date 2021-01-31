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Кристен Стюарт шокирует сходством с принцессой Дианой. Сравните сами

31 января, 16:36

Дарина Алексеева

Актрису засняли во время съемок фильма в Германии

В Германии продолжаются съемки фильма "Спенсер" и принцессе Диане, в роли которой снимается звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. Кажется, это будет новая громкая роль в фильмографии актрисы, ведь поклонники уже вовсю обсуждают ее невероятное сходство с королевской особой. После того как мы увидели первый образ Кристен Стюарт в роли знаменитой леди Ди, появилось пару новых фото со съемочной площадки.

Как сообщает Daily Mail, Кристен Стюарт сфотографировали на съемках в отеле во Франкфурте, в Германии.

Скриншот Daily Mail

30-летняя звезда была удивительно похожа на покойную принцессу Диану: та же культовая стрижка с пышной укладкой и кремовая блузка.

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы / Фото: twitter.com/ConverseStew

Во время съемок одной из сцен Кристен Стюарт брала сумку и уходила от окна.

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Образ актрисы стал очень похож на ее персонажа.

Принцесса Диана – слева, Кристен Стюарт на съемках – справа / Фото: Getty Images, Скриншот из Daily Mail

Сюжет фильма "Спенсер" развернется во время одного уикэнда в 90-е годы, когда во время празднования Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке принцесса Диана решила разорвать отношения с принцем Чарльзом.

Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.

Ранее сообщалось, что дизайнеры свадебного платья принцессы Дианы судятся из-за эскизов культового наряда.

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