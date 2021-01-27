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Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы для фильма "Спенсер": первое фото со съемок

27 января, 19:15

Дарина Алексеева

Съемки фильма проходят в Великобритании и Германии

В Европе начались съемки фильма "Спенсер" о принцессе Диане, которую играет звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года, а пока мы можем увидеть первую фотографию актрисы в роли молодой королевской особы.

На снимке, опубликованным в Twitter Neon, Кристен Стюарт изумительно похожа на леди Ди.

Сюжет фильма развернется во время одного уик-энда в 90-е годы, когда во время празднования Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке принцесса Диана решила разорвать отношения с принцем Чарльзом.

Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы для фильма "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

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Режиссером фильма выступает Пабло Ларраин, который ранее снял биографическую драму "Джеки" о событиях в жизни Джеки Кеннеди после убийства ее супруга – президента США. Сценарист – создатель популярного сериала "Острые козырьки" Стивен Найт.

Вместе с Кристен Стюарт в фильме снимаются Тимоти Сполл ("Мистер Тернер"), Салли Хокинс ("Форма воды") и Шон Харрис ("Миссия невыполнима").

Съемки фильма проходят в Великобритании и Германии.

Ранее сообщалось, что дизайнеры свадебного платья принцессы Дианы судятся из-за эскизов культового наряда.

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кино принцесса Диана Кристен Стюарт

Источник: twitter.com/neonrated

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