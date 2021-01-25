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Ксения Мишина показала, как Александр Эллерт проводит время с ее сыном: видео

25 января, 11:06

Элина Пелешенко

Влюбленные вместе с сыном Ксении отправились в Одессу

Ксения Мишина уже намекнула победителю "Холостячки" Александру Эллерту, где бы она хотели провести медовый месяц. Но пока пара только отправилась в небольшое путешествие вместе с сыном Ксении Платоном. В Instagram Ксения и Александр поделилась моментами семейного отдыха.

Эллерт и Мишина провели выходные в Одессе. Пара поселилась в роскошной гостинице с видом на Черное море. Ксения поделилась видео, на котором Платон и Александр вместе прыгают в бассейн и весело плещутся.

"Бассейн для двоих", – прокомментировала видео Ксения.

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Ксения Мишина отдыхает в Одессе вместе с сыном и Александром Эллертом Видео: instagram.com/misha.k.ua

Также видео с семейного отдыха опубликовал Александр Эллерт.

Ксения Мишина отдыхает в Одессе вместе с сыном и Александром Эллертом Видео: instagram.com/ellert_a

Напомним, ранее победитель "Холостячки" рассказывал об отношениях с сыном Ксении.

Ранее мы рассказывали, что стало с помолвочным кольцом Ксении Мишиной после "Холостячки".

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Ксения Мишина Холостячка Александр Эллерт

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