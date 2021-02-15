Кто, если не мы: Остапчук, Полякова и другие звезды поддержали закон о языке

С 16 января в Украине вся сфера обслуживания заговорила исключительно на украинском языке. Но не все согласились с этим нововведением.

В Сети украинцы из разных регионов скептически высказывались относительно таких изменений. С критикой скептиков выступила Оля Полякова, которая недавно объяснила, почему так часто скандалит:

"Те, кто пишут в ФБ или инстаграме, что им неудобно, я хочу сказать вам: а вы видели, чтобы французы говорили на итальянском, а итальянцы – на французском? В будущем наши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно".

Оля Полякова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Звездную коллегу поддержал ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

Ведущий Владимир Остапчук / Фото: телеканал "Украина"

"Я очень рад. Одна у нас известная сеть фастфуда первой перешла на украинский еще в прошлом году. И меня это так радовало", – прокомментировал Владимир Остапчук в эфире каналу "Украина".

Ведущий "Зіркового шляху" Тимур Мирошниченко говорит, что особых изменений после введения закона не почувствовал.

Ведущий Тимур Мирошниченко / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мне кажется, что и так, по крайней мере в Киеве, кассы в каких-то супермаркетах или ресторанах в основном общались с гостями на украинском и, возможно, переходили на русский, если ты им отвечал на русском. Это совершенно нормально, что в Украине есть официальный, государственный язык – украинский", – делится ведущий телеканала "Украина".

Читайте также: Мальдивы vs ОАЭ: украинские звезды роскошно отдыхают, пока в Украине локдаун

Святослав Вакарчук не понимает тех коллег, которые говорят, что им безразлично, на каком языке к ним обращаться.

Святослав Вакарчук / Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

"Тот, кто говорит "какая разница", не любит эту страну. Скажите, кто защитит украинский язык, кроме самой Украины? Потому что мы потеряем ее. Мы потеряем этот язык", – говорит Вакарчук.

Реклама

Ведущая "Зіркового шляху" Алена Винницкая не верит, что украинский трудно выучить.

Телеведущая Алена Винницкая / Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

"Мне в это трудно поверить, что человек не может вообще ничего сказать. Мой супруг сам когда-то в далеком 1986 году переехал из России и сейчас разговаривает на украинском", – сказала Винницкая.

Шеф-повар Евгений Клопотенко удивляется, почему закон о языке в сфере обслуживания так озадачил многих его коллег.

Евгений Клопотенко

"Языковой закон был принят 5 лет назад. Если бы все люди читали этот языковой закон, они бы увидели, что у вас есть 5 лет в сфере обслуживания, чтобы подготовиться к тому, что вторая часть закона вступит в силу", – сказал Клопотенко.

Он вспомнил, что после 16 января, когда вступила в силу статья об украинском языке в сфере обслуживания, с ним перестали разговаривать таксисты.

"Я им всем говорю "добрый день", а они не знают, что делать. Раньше все говорили: "добрый день", "здравствуйте". А теперь я вижу, что таксисты еще сами не поняли, можно или нельзя, и это очень круто. Будут говорить со мной по-русски – я буду делать вот так: "А вы уверены, что на русском можно?" – рассказал Клопотенко.

Читайте также: Самые громкие скандалы с именинницей MARUV: Евровидение, ссора с консульством и музпремии в России

Кстати, если за полтора года работники ресторанов, парикмахерских или АЗС не выучат государственный язык, их будут штрафовать на 5000 или 6000 гривен. Увидев факт нарушения, можно обратиться к уполномоченному по защите государственного языка. Клопотенко честно признается – он будет фиксировать каждое преступление.

"Буду фотографировать, записывать сторис. Потому что если не мы, украинцы, поддержим страну в этот трудный момент, то дальше будет у нас русский язык каждый день", – заверил кулинар.

А вот блогер Аня Тринчер даже запустила флешмоб практики использования украинского языка.

Анна Тринчер / Фото: пресс-служба

"Я такой флешмоб делаю периодически раз-два в месяц. И когда я активизирую этот флешмоб, действительно многие артисты, блогеры и мои подписчики приобщаются к этому", – поделилась Анна Тринчер.

Ранее мы рассказывали, чего не хватает украинским исполнителям.