Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном: "Кто эта молодая девушка?"

Певица предстала в необычном для себя виде

Сейчас Алла Пугачева редко появляется на публике,она занимается воспитанием своих двойняшек – Гарри и Лизы. У себя на страничке в Instagram певица решила опубликовать видео с сыном и похвастаться его музыкальными достижениями.

На видео Примадоннам вместе с сыном Гарри занимаются музыкой. Они исполнили импровизацию в четыре руки.

"Свобода творчества", – подписала видео Алла Пугачева.

Но поклонники оценили не только игру на фортепиано сына Пугачевой и Галкина, но и внешний вид певицы. На видео певица появилась в черном мини-платье, а волосы певица собрала в небрежный хвост. Многие отметили, что артистка не выглядит на свой возраст.

"Алла Борисовна тут как девочка", "Я думала это сидит девушка лет 30", "Дети и Макс это эликсир молодости и молодильные яблочки для Аллы", "Кто эта молодая девушка? Просто не узнать", – написали подписчики.

Ранее в Сети появилось видео, на котором дочь Аллы Пугачевой исполняет хит мамы "Миллион алых роз".