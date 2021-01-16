Кто из политиков катается на самом дорогом такси Киева и сколько это стоит (репортаж)

Всем привет! Пандемия в Украине мотивирует менять привычки ради безопасности, поэтому вчера я передвигалась на такси, а не на метро. Правда, на дорогом люксовом такси столицы.
Лакшери услугу нашла в SkyDrive. И поездка люкс класса от метро Теремки до Майдана Независимости стоила мне 600 грн. На секунду, это только за 12 километров!
За аналогичное расстояние в стандартном Uber я могла заплатить ориентировочно 120 грн, а за Uber Black, который считается премиальным — 320 грн.
Давайте разберемся, стоят ли 12 км тех 600 грн.
В люкс-формате отсутствует услуга быстрого вызова машин, как в привычных такси. Здесь надо позвонить минимум за час, чтобы забронировать машину.
Что я и сделала, поэтому в 16.30 меня ожидал Mercedes-Benz W221 с водителем Владимиром.
Модель машины — ключевой фактор, который определяет тариф в лакшерной фирме такси! Поэтому в премиум-классе вы протестите максимум Mercedes E-класса по 348 грн, а если хотите S-класс, то придется платить как я — 600 грн, потому что это люксовое предложение.
На самом деле, внутри я ожидала увидеть водителя в черном костюме, который эстетически дополняет кожаный салон дорогого авто.
Но нет, смокинга не было, и больше всего меня удивило отсутствие у него маски.
Салон, конечно, роскошный и комфортный!
В типичных такси прайса 120-150 грн такое протестировать — редкость. Роскошь! Куда до нее эконом и стандарт тарифам? Но отсутствие соблюдения эпидемиологических правил все же огорчило меня. Люкс-класс, как-никак ...
На сайте указано, что водители владеют основами психологии и правилами этикета. Владимир подтвердил, что обучение таки проходил, потому что пункт обязателен. Заметно ли это? Да, и еще и 24 года за рулем, город знает, как 5 пальцев! А вот с карантинными правилами здесь проблема, как и в метро, из-за которого я и вызвала такси.
Водитель заметил, что авто люкс-класса пользуется не меньшим спросом, чем предложения подешевле.
Также признался, что политики выбирают люкс-авто, один из них – Игорь Мосийчук (бывший депутат, который был в свое время в Радикальной партии Олега Ляшко). Для них это же копейки! И не без звезд украинского шоу-биза, здесь Владимир не открыл карты, говорит, что слишком конфиденциально.
Но это еще не все! Если вам недостаточно комфорта и защиты в автомобиле класса S, можете доплатить 500 грн и водитель возьмет с собой оружие на случай стрессовых ситуаций.
Но у Владимира другое мнение об услуге!
"Я не вижу в этом никакого смысла. Но рекомендовал бы другим таксистам не премиального формата воспользоваться такой защитой (смеется)".
К слову, в люксе минимальный тариф — 15 км за 600 грн, поэтому покататься по меньшему прайсу нереально. Но можете рассмотреть самый дешевый тариф — эконом, где прайс 150 грн/час, а машины комплектации попроще — Toyota, Daewoo.
Но сюда обращаются не за дешевыми предложениями, потому что клиентам важно поддерживать статусность, даже когда персональный водитель в отпуске . Или банально любят и выбирают роскошь и готовы тратить 1200 грн в день за отметку "люкс", чтобы доехать на работу и обратно.
К слову, в столице выгоднее арендовать Mercedes W221 с водителем, цена ориентировочно 500 грн/час!
Подведем итоги моей люксовой поездки до Майдана Независимости от метро "Теремки" за 600 грн.
Преимущества:
- фиксированный тариф (если попадете в пробки, то цена не увеличится за время простоя)
- возможность забронировать такси на конкретный день;
- опытные водители;
- передвижения на роскошном Mercedes S-класса.
Недостатки:
- цена за 12 км в 5 раз больше привычного такси;
- отсутствие быстрого бронирования;
- несоблюдение эпидемиологических норм водителем.
Словом, люкс-такси — это о комфорте! Но роскошь не всегда безопасна и большинство людей готовы закрыть глаза на отсутствие маски у водителя, сидя в кожаном салоне Mercedes.
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