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Кто покинул шоу "Маска" в третьем эфире – рассекречено имя еще одной звезды

6 февраля, 22:58

Инна Петрова

На этот раз в номинацию попали

В эту субботу, 6 февраля, состоялся третий эфир гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". О самых интересных моментах выпуска и лучших выступлениях мы рассказывали здесь. В этом материале узнайте, кто покинул шоу.

Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.

По результатам голосования звездных детективов и зрителей гипершоу "Маска" в номинацию попали Лиса и Роза. Напомним, что в финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска". Их голоса решающие.

Роза и Лиса
Фото: телеканал "Украина"

Так, снять маску пришлось Лисице – именно так решили зрители проекта. Готовы поспорить, что вам и в голову не приходило, кто скрывается за этим образом. Все это время Лисицей была Алена Шоптенко.

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

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шоу Маска

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