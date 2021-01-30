Кто покинул шоу "Маска" во втором выпуске

В эту субботу, 30 января, состоялся второй эфир гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". О самых интересных моментах выпуска и лучших выступлениях мы рассказывали здесь. В этом материале узнайте, кто покинул шоу.

Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.

Крапанка и Мольфар

Фото: телеканал "Украина"

По результатам голосования звездных детективов и зрителей гипершоу "Маска" в номинацию попали Крапанка и Мольфар. В финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска". Их голоса решающие.

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Снять маску пришлось Крапанке. К огромному удивлению звездных детективов и зрителей шоу, под ее костюмом скрывалась режиссер Оксана Байрак.

Оксана Байрак

Фото: телеканал "Украина"

"Признаюсь, в костюме было невероятно сложно. Но я занималась легкой атлетикой, а, как говорится, бывших спортсменов не бывает. Бог наградил меня плечами, которые выдерживали по 25 кг песка, поэтому этот опыт пригодился мне сейчас. Ты преодолеваешь себя, доказываешь себе, что сможешь. К тому же, я обожаю танцевать. Единственное, из-за чего переживала – чтобы не упасть на сцене", – поделилась Оксана Байрак.

Напомним, что именно Крапанка исполнила во втором эфире хит Верки Сердючки, заставив танцевать самого Андрея Данилко.