Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

В полуфинале гипершоу рассекретили еще одну звезду

Гипершоу "Маска" на самом деле самый впечатляющий проект украинского телевидения. В полуфинале, который вышел на телеканале "Украина" в эту субботу, 3 апреля, рассекретили еще одну звезду.

Ранее свои маски уже сняли освежающее Мохито и застенчивый Лягушонок. Следом за ними проект покинула Бабка, которая уступила место Солнцу.

Бабка на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

В одиннадцатом выпуске гипершоу смелая участница (или участник) исполнила песню Billie Eilish – Bad Guy в оригинальной обработке. Андрей Данилко отметил, что именно вокал Бабки в шоу "Маска" самый разноплановый среди всех.

Когда Бабка сняла маску, оказалось, что это Анастасия Приходько. DZIDZIO признался, что подписался на Instagram певицы ранее, потому что чувствовал, что это она.

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Анастасия Приходько на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" 10 апреля, в 21:00, на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).

** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.

*** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.