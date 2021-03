Кто такая Doja Cat и почему она главный хитмейкер сейчас?

Еще несколько лет назад весь мир начал обсуждать новый феномен индустрии – юную певицу Билли Айлиш, которая потом взяла все главные призы на "Грэмми-2020". Теперь в фокусе внимания у публики оказалось еще одно свежее лицо – певица Doja Cat. Рассказываем, почему артистка так популярна.

Doja Cat в клипе Streets / Фото: Скриншот из YouTube

Кто такая Doja Cat?

Настоящее имя Doja Cat – Амала Ратна Зандиле Дламини. 25-летняя певица родилась в Лос-Анджелесе, в семье южноафриканского актера и композитора.

В 2020-м ее хитовая песня Boss Bitch стала саундтреком к фильму "Хищные птицы" с Марго Робби в главной роли. И с тех пор Doja Cat завоевала признание слушателей: издание Rolling Stone признало ее исполнителем №1 в 2020 году, а ее челленджи буквально "взрывают" соцсети. Недавно престижная премия "Грэмми" объявила номинантов и Doja Cat будет бороться за победы сразу в трех значимых категориях.

В довершение ко всему этому, добавим, что Doja Cat не просто создает популярные треки, но и затрагивает в своем творчестве наболевшие в обществе темы. В качестве примера – ее новая премьера клипа, который она выпустила в Международный женский день.

Doja Cat в клипе Streets / Фото: Скриншот из YouTube

Челленджи на песню Streets

На YouTube-канале 8 Марта вышло музыкальное видео на хит Streets, который стал популярен именно благодаря соцсетям.

Уже больше года пользователи TikTok снимают челленджи на эту песню. Дело в том, что в начале трека Streets есть вставка культовой композиции конца 50-х Put Your Head On My Shoulder, которая потом сменяется слегка демоническим битом. Вы наверняка могли видеть эти ролики из TikTok, где люди снимают себя в одной позе, а когда начинается бит – они показывают лишь свой черный силуэт на фоне красного света.

Соцсети – часть секрета популярности артистки, ведь ее песни популяризируют сами пользователи.

Например, как здесь:

О чем клип Streets?

В музыкальном видео Doja Cat демонстрирует самую роскошную версию собственного челленджа. Она предстает как манекен в витрине магазина, а затем начинается настоящий фэнтези-хоррор.

Doja Cat в клипе Streets / Фото: Скриншот из YouTube

В клипе певица соблазняет таксиста, танцует с ним и ловит его в гигантскую паутину, изображая зависимость мужских чувств.

Doja Cat в клипе Streets / Фото: Скриншот из YouTube

В клипе артистка демонстрирует очевидный подтекст: главный герой воспринимает девушку как манекен в витрине, то есть видит лишь ее оболочку, а не личность.

Еще в одной из сцен мы видим якобы счастливую парочку влюбленных: роскошно одетая девушка с грустью в глазах лежит на колене у своего мужчины, который превратился в зомби.

Другую сцену и вовсе можно расценить как намек на насилие и разные виды любви в токсичных отношениях: Doja Cat лежит на раздавленном капоте авто.

В конце концов, все видео оказывается лишь плодом воображения таксиста, в то время как Доджа сидит в качестве пассажира. Красивым языком визуального искусства певица с наслаждением как бы намекает на зависимость мужчин от женщин, что говорит в пользу феминизма.

Смотрите клип Doja Cat – Streets:

