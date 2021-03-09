Кто такая MANIZHA, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2021"

Группа Little Big, которая должна была представить Россию на "Евровидении-2020", отказалась участвовать в новом отборе на конкурс, который состоялся впервые за 9 лет.

Среди претендентов на участие в "Евровидении-2021" были певица Манижа Сангин (MANIZHA), группы "2маши" и Therr Maitz. Путем зрительского голосование выбрали победительницу- ею оказалась MANIZHA. Далее в материале рассказываем кто она и что поет.

Певица MANIZHA / Фото: instagram.com/manizha

Кто такая MANIZHA

Манижа родилась в Душанбе в 1991 году. Ее дедушка – журналист и писатель, мама – психолог, а папа – врач и заядлый меломан. С детства девочка слушала группы Pink Floyd, Queen и "Кино".

С пяти лет Манижа играет на фортепиано, а с шести – поет. Несмотря на то, что девушка училась на факультете психологии Российского государственного университета, музыка играла в ее жизни важную роль.

С юного возраста Манижа выступала на всевозможных вокальных конкурсах. В 2007 году, взяв псевдоним Рукола, она попала в число исполнителей десятки лучших хитов "Русского радио" со своим первым синглом "Пренебрегаю".

Вскоре на своей странице в Instagram певица стала выкладывать короткие кавер-ролики, что помогло ей набрать популярность.

Но по-настоящему известно она стала в 2016 году, выпустив альбом Manuscript уже под псевдонимом MANIZHA.

За время своего творчества Манижа написала около 100 композиций на русском и английском языках. Она также работала в Англии, где сотрудничала с Майклом Спенсером, который работал с Jamiroquai, Ellie Goulding и Kylie Minogue.

С какой песней MANIZHA выступит на "Евровидении-2021"

Конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Его формат организаторы определят в зависимости от ситуации с коронавирусом. MANIZHA выступит на конкурсе с песней Russian woman.

Реклама

ТОП-5 песен MANIZHA

Изумруд

Люстра

Сейчас дважды не случается

VANYA

Недославянка