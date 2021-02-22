Куда поехать в Европу на 8 Марта: обзор интересных мест

Приближается праздник 8 Марта, который в 2021 году выпадает на понедельник. А это значит, что для празднования украинцы получают целых три дня подряд – с 6 по 8 марта.

Можно просидеть все это время дома или побродить по гостям. А можно оперативно собраться и отправиться за границу, чтобы набраться незабываемых впечатлений и достойно встретить первый весенний женский праздник. Куда поехать на 8 марта-2021 – смотрите обзор разрешенных стран в условиях коронавируса и интересных мест в нашей статье.

В большинстве европейских стран на сегодняшний день продолжается жесткий карантин. Так что как минимум до майских праздников, а то и до самого лета украинцам туда въезд запрещен. Но все же есть несколько мест, куда можно поехать в ближайшие праздничные дни, чтобы сменить обстановку, отдохнуть, порелаксировать, набраться впечатлений, вкусно поесть, сфотографироваться и даже попутешествовать во времени.

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Контраст пейзажей и эпох

Как насчет того, чтобы одновременно оказаться в нескольких странах и эпохах? Окунуться в неповторимую атмосферу Османской империи, насладиться живописным видом с вершины холма на греческий Корфу, расположенный по соседству, а затем проголодаться и зайти в одно из уличных кафе, которые своей кухней во многом напоминают Турцию, продегустировать знаменитые благородные напитки винодельни семьи Чобо – гордость страны. Это можно сделать, если вы отправитесь на весенние праздники в Албанию.

Албания / Фото: Depositphotos

Албания по праву может похвастаться живописными пляжами, заснеженными горами, бурными реками, чистейшими озерами, густыми лесами и приветливыми людьми. Попав в эту страну, обязательно стоит посетить древнейший Бутринти – археологический музей-заповедник, существовавший еще в шестом веке до нашей эры и признанный ЮНЕСКО как наследие. Вы окунетесь в переплетение древнего и современного, природного и рукотворного мира.

Дешевый и качественный отдых

В праздничный уикенд можно перепробовать массу вкуснейших национальных блюд и потеряться в догадках, что же больше всего понравилось: кебабчета, баница, гювеч, таратор, мусака и запивать все это великолепным местным вином. А подкрепившись, отправиться на островок по узкому перешейку с древней ветряной мельницей, как по стыку времен – из нынешнего в далекое прошлое.

Болгария / Фото: Depositphotos

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Все это возможно, если вы посетите один из старейших европейских городов – приморский Несебр, расположенный в Болгарии. Он притягивает туристов возможностью неспешно прогуляться по старинным мощеным улочкам, созерцая смешение греческого, римского и турецкого стилей архитектуры, полюбоваться красотами и спуститься на красивейший пляж. А вот Новый Несебр знаменит разнообразием современных домов и отелей, а также курортным комплексом Солнечный берег, которые славятся как дружелюбное туристическое направление для семейного бюджета.

Шикарное селфи

Глядя на фотографии, которыми вы похвастаетесь после поездки в Европу на 8 Марта, вряд ли кто-то распознает, что они сделаны не в Норвегии на знаменитых фьордах. Ведь даже многие географы называют Которскую бухту фьордом, имеющим тектоническое происхождение. В эту живописную бухту Адриатического моря входит несколько заливов. Так что сюда точно стоит забраться ради чистейшего морского воздуха, восхитительных видов и необыкновенных панорамных снимков.

Черногория / Фото: Depositphotos

Вся эта красота находится в Черногории, европейской стране, которая славится своей природой и многочисленными национальными парками, посещение которых – обязательный пункт у туристов. Скадарское и Черное озеро, каньоны горных рек Морача и Мртвица, ледниковые водоемы, дикие леса парка "Дурмитор", а также множество церквей, замков, крепостей, современная и старинная архитектура – вам наверняка захочется приехать сюда еще раз.

Загар, лыжи и релакс

Приятный морской бриз, пляжи, песок, красота, комфортабельные отели, вкуснейшая кухня и знаменитая система all inclusive – вот настоящий рай для туристов в Международный женский день. В марте на море еще может быть прохладно, в это время года температура воздуха держится примерно на 20 градусах тепла, а море прогревается до +10 – и это в самой теплой Анталье. В этом случае на помощь придет бассейн с теплой водичкой и спа. Но вот система обслуживания и местная кухня всегда на высоте, независимо от сезона! Да и цены не в сезон практически вполовину ниже, чем летом, так что отдых получится очень демократичным.

Турция / Фото: Depositphotos

Зато в Турции при желании есть на что посмотреть и где провести время. Для променада по набережной не забудьте прихватить теплую одежду. Можно побывать на термальных курортах – в Памуккале, Кангале, Ялове, Бурсе. Обязательно посетите природные достопримечательности, старинные города и крепости – их количество огромное в любом туристическом центре, какой вы для себя выберете. А разнообразить отдых можно, покатавшись на снежных склонах – ведь в марте в Турции еще продолжается горнолыжный сезон.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.