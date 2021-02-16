Барби — 62! Как появилась на свет кукла с лицом и костюмом украинки

Кукле Барби исполнилось 62 года. Точнее, 62 года со дня, когда кукла поступила в продажу. И если сначала на выставке эту игрушку представили в одном варианте, то сейчас вариаций Барби – множество. Можно выбрать себе куклу с разным цветом волос, фигурой или профессией.

В информационно-развлекательном шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" ведущая Юлия Галушка решила рассказать историю создания культовой куклы. Тем более, среди сотен кукол есть одна – с лицом и костюмом украинки.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка / Фото: пресс-служба

Изначально куклу Барби выпустили в двух вариантах: блондинку и брюнетку в одинаковых костюмах – черно-белых купальниках, которые можно было купить отдельно. Они были изготовлены со взрослыми чертами лица и ярким макияжем.

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка, а ныне – наиболее титулованная фехтовальщица мира Ольга Харлан, рассказала, что в детстве она делила свою куклу Барби с подругой, они шили ей различные одежки и игрались вместе.

Фехтовальщица Ольга Харлан стала прототипом для создания куклы Барби / Фото: instagram/olgakharlan Реклама

Интересно, что именно Ольга Харлан стала прототипом для создания куклы Барби в костюме фехтовальщицы. По словам спортсменки, для нее самой стало неожиданностью, что первой украинкой для создания всемирно известной куклы стала именно она.

Как Ольга провела 2020 год и когда планирует завершить свою спортивную карьеру – детальнее смотрите в сюжете:

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