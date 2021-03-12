Культовые вещи из лихих 90-х, которые стали мемом. Вы тоже это помните?

Последнее десятилетие ХХ века установило тенденции, которые даже сегодня трудно игнорировать. Речь идет о культовых предметах, играх, фильмах и одежде. Для многих эти тенденции стали хоть и далекими, но незабываемыми воспоминаниями. Они возвращаются к нам до сих пор, например, в виде мемов. Приготовьтесь, будем ностальгировать вместе.

К слову, подарить близкому человеку набор безделушек из детства – просто замечательная идея. Но если вам это не нравится, то ранее мы подготовили специальный календарь весенних праздников, где можно выбрать прикольный презент для любимых людей.

Фишки покемонов

Все дети в 90-х собирали фишки покемонов – маленькие диски из пластика или картона. Они были предметом торгов и обмена, но чаще всего использовались для игры.

Фото: collections.pl

В большинстве случаев двое-трое игроков скидывали в одну стопку по несколько своих фишек рубашкой вверх. Затем с помощью рук и считалки "камень, ножницы, бумага" выбирался тот, кто сможет первым ударить стопкой о землю. Те фишки, которые перевернулись, забирал их новый владелец.

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Цветные браслетики

Красочные разноцветные ленты, заплетенные в косичку, были своего рода "детским хитом" 1990-х. Самые популярные и простые узоры можно было сделать, используя всего два-три ярких цвета.

Фото: Facebook.pl/Wesołe 90te

Применений у этого аксессуара масса – серьги, украшения для волос, брелки для ключей.

Школьные дневники-анкеты

Красочные тетради со сказочными или цветочными мотивами, с ароматизированными страницами, иногда даже закрытые на символические замочки, были заполнены откровениями родственников, друзей, знакомых и одноклассников.

Фото: "Йод"

Как правило, это использовалось для того, чтобы узнать, свободен ли избранник или избранница, какой у него/нее рост или любимый цвет. Короче, это были соцсети нашего детства.

Тетрис

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Тетрис положил начало мании мобильных игр. Несмотря на то, что его технические возможности были очень ограниченными, миллионам игроков нравился этот агрегат.

Фото: Facebook.com/Wesołe 90te

На протяжении многих лет он был синонимом совершенно нового вида развлечений.

Кассеты VHS

Это сейчас скачать онлайн можно все что угодно, а раньше приходилось покупать или брать в аренду кассеты. На них распространялись всевозможные фильмы, мультфильмы, сериалы, ну и, конечно, контент для взрослых.

Фото: VHS HELL

Мода из "Беверли-Хиллз". Расклешенные джинсы

Мода 90-х была беспощадной в плане эстетики. Белые кроссовки, поношенные джинсы, рваные свитера, классические клетчатые рубашки – это был стиль, популяризированный культовыми телесериалами того времени ("Друзья", "Озеро мечты" и "Беверли-Хиллз 90210").

Фото: Torand Productions, 90210 Productions, Fair Din

Многие также носили джинсы-колокольчики с расклешенными штанинами. Просто до слез.

Проблемы обычного человека в 1990-х годах

Фото: Demotywatory.pl

Жвачки с наклейками

Среди множества жевательных резинок, которые можно было купить в 1990-х годах, самой популярной, безусловно, является жевательная резинка Turbo, производимая турецкой компанией Kent. Она привлекала детей не столько своим вкусом, но и дополнениями в виде интересных наклеек.

Фото: Dobromila/CC BY-SA 3.0

Коллекции открыток

Под конец эпохи каждая уважающая себя девушка собирала цветные открытки с персонажами из мультфильмов, сказок, фотографиями животных. Этими коллекциями можно было хвастаться и обмениваться во время школьных каникул.

Фото: Facebook.com/Wesołe 90te

Напомним, ранее мы собрали лучшие украинские народные мемы. Кроме этого, прочитайте интервью с автором знаменитого мема о ватниках.