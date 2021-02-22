Куриные тефтели "Львиные головы": рецепт легкого блюда от Григория Германа

Через неделю – весна, а это значит, что все хотят избавиться от последствий майонезных салатов, десертов и всего того, что так смаковало зимними вечерами. И у шеф-повара "Ранку з Україною" Григория Германа есть замечательное предложение блюда, которым можно наслаждаться, не беспокоясь о фигуре – куриные тефтели под названием "Львиные головы". Они чрезвычайно вкусные и несложные в приготовлении.

Куриные тефтели "Львиные головы"

Ингредиенты

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Фарш куриный – 200 г

Зеленый лук – 50 г

Рис – 100 г

Грибы – 70 г

Яблоко – 1 шт.

Брокколи – 200 г

Цветная капуста – 200 г

Листья салата – 100 г

Болгарский перец – 1 шт.

Имбирь – 10 г

Соевый соус – 1 ст. л.

Уксус – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Крахмал – 1 ст. л.

Соль и перец

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Способ приготовления

За час до приготовления блюда следует замочить рис в теплой воде. К куриному фаршу добавить измельченные зеленый лук и имбирь, немного соевого соуса, специи и соль. Грибы помыть, промокнуть салфеткой и измельчить. Добавить их к фаршу, а еще всыпать ложку крахмала. Тщательно перемешать. Поставить кастрюлю с водой на огонь, потому что готовить блюдо нужно на пару. Тем временем приготовить соус. Очистить и порезать яблоко, поместить его в блендер, добавить немного имбиря и оливкового масла. Взбить яблочную смесь. Добавить уксус и соль, снова взбить до однородности. Сформировать тефтели и обмокнуть их в рисе. Выложить подготовленные шарики на решетку, которую установили в кипящей кастрюле. Для салата отварить брокколи и цветную капусту. Нарезать перец и листья салата. На яблочный соус выложить отваренную капусту и брокколи, добавить салат и перец. Готовые митболы выложить на отдельную тарелку.

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