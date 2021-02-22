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Куриные тефтели "Львиные головы": рецепт легкого блюда от Григория Германа

22 февраля, 18:23

Ирина Маслова

В качестве гарнира приготовьте салат из брокколи и цветной капусты

Через неделю – весна, а это значит, что все хотят избавиться от последствий майонезных салатов, десертов и всего того, что так смаковало зимними вечерами. И у шеф-повара "Ранку з Україною" Григория Германа есть замечательное предложение блюда, которым можно наслаждаться, не беспокоясь о фигуре – куриные тефтели под названием "Львиные головы". Они чрезвычайно вкусные и несложные в приготовлении.

Куриные тефтели "Львиные головы"

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. За час до приготовления блюда следует замочить рис в теплой воде.
  2. К куриному фаршу добавить измельченные зеленый лук и имбирь, немного соевого соуса, специи и соль. Грибы помыть, промокнуть салфеткой и измельчить. Добавить их к фаршу, а еще всыпать ложку крахмала. Тщательно перемешать.
  3. Поставить кастрюлю с водой на огонь, потому что готовить блюдо нужно на пару.
  4. Тем временем приготовить соус. Очистить и порезать яблоко, поместить его в блендер, добавить немного имбиря и оливкового масла. Взбить яблочную смесь. Добавить уксус и соль, снова взбить до однородности.
  5. Сформировать тефтели и обмокнуть их в рисе. Выложить подготовленные шарики на решетку, которую установили в кипящей кастрюле.
  6. Для салата отварить брокколи и цветную капусту. Нарезать перец и листья салата. На яблочный соус выложить отваренную капусту и брокколи, добавить салат и перец. Готовые митболы выложить на отдельную тарелку.

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