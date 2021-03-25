Куртки-покрывала и гигантские свитера: Раф Симонс показал, как стильно утеплиться этой осенью

Укутываемся с ног до головы и добавляем цвета

Еще в январе Раф Симонс и Миучча Прада презентовали осенне-зимнюю коллекцию Prada. Теперь настал черед сольного выхода дизайнера — в художественном центре в Генке прошел долгожданный показ для его бренда Raf Simons. Оказалось, образы с подиума не просто носибельные в реальной жизни, но даже уютные. Знакомимся ближе с самыми интересными.

Ключевые тенденции коллекции — гиперобъем, многослойность и унисекс. Oversize-свитера с бесконечными рукавами, объемные стеганые куртки и брюки в пол намекают, что в будущем сезоне не надо выбирать между комфортом и стилем. Раф Симонс уверен: кто теплее укутается, тот соберет больше лайков в Instagram.

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

Вместо силуэта бельгийский дизайнер предлагает делать ставку на яркие краски и необычные аксессуары. Цвет морской волны он сочетает с красным, желтую куртку — с малиновым свитером.

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

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/ Фото: rafsimons.com

Также нашлось место в осенне-зимней коллекции и для total look. Некоторые модели были одеты во все оттенки зеленого, синего, белого.

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

Украшения в виде костяной руки и ребер добавляют щепотку рока, а крупные шармы-сердечки на кольцах, наоборот, смягчают образ и делают его более наивным.

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

/ Фото: rafsimons.com

Напомним, ранее бренд Area представил впечатляющую кутюрную коллекцию.