Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

Недавно стало известно, что "Холостяк" Макс Михайлюк впервые станет отцом. Ребенка ему родит его девушка – Даша Хлыстун, с которой герой реалити начал встречаться после расставания с победительницей проекта Дашей Ульяновой.

Сегодня.Lifestyle предлагает узнать побольше о возлюбленной Макса Михайлюка, которую также называют "украинской Золушкой".

Детство и юность Даши Хлыстун

Даша родом из Днепропетровской области. В школе девочку дразнили из-за худобы и высокого роста. Ее воспитанием занималась мама, а отец покинул семью через три года после рождения Даши.

Даша Хлыстун

Фото: instagram.com/dasha_khlystun

После окончания школы Хлыстун поступила в университет, однако вскоре бросила его, заинтересовавшись работой модели.

"Я не представляю себе жизнь в другой сфере. Не представляю, как бы я осталась учиться, как бы ушла из моделинга. Если бы парень сказал выбирать, он или работа, я бы однозначно выбрала работу. Это моя жизнь", – позже рассказывала Даша в интервью.

Успехи в карьере и покупка квартиры в 20 лет

Даше Хлыстун весьма быстро удалось влиться в модельный мир и преуспеть в работе. Она уже успела покорить мировые бренды и принять участие в показах Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs и других известных брендов.

Даша Хлыстун

Фото: instagram.com/dasha_khlystun

В 20 лет девушка смогла позволить себе купить квартиру, машину и обеспечивать свою маму, которая во всем поддерживала дочь.

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Предложение Victoria’s Secret и скандал с визой

В 2017 году Дашу Хлыстун утвердили на участие в показе Victoria’s Secret. "Я сияла ярче, чем какая-то Эйфелева башня", — признавалась тогда украинка.

Но мечте не суждено было сбыться – девушке, без всяких объяснений, отказали в визе и она не смогла улететь в Шанхай, где проходило шоу.

Даша Хлыстун

Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Несмотря на неудачу, Даша не отчаялась и продолжила работать. Сейчас она может похвалиться множеством съемок для топовых журналов, фотосессиями и участием в модных показах.

Роман с главным героем "Холостяк-10"

О том, что Макс Михайлюк встречается с Дашей Хлыстун стало известно летом 2020 года. Влюбленные вместе проводили время и публиковали фотографии друг с другом в Instagram.

Даша и Макс

Фото: instagram.com/dasha_khlystun

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Даша и Макс

Фото: instagram.com/flymax305

Теперь, когда Даша беременна от Михайлюка, оба поделились этой новостью в соцсетях и показали милое фото, где Макс целует живот возлюбленной.

Даша Хлыстун и Макс Михайлюк ждут ребенка

Фото: instagram.com/flymax305

"Самое прекрасное состояние. Несмотря на лишние килограммы и отеки, когда понимаешь что маленький человечек живет внутри тебя, абсолютно не важны уже все эти моменты", – комментирует беременность Даша Хлыстун.

Даша Хлыстун

Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Напомним, что ранее новый герой "Холостяка" Михаил Заливако признался, что ему не нравится в девушках.