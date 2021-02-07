Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

Недавно стало известно, что "Холостяк" Макс Михайлюк впервые станет отцом. Ребенка ему родит его девушка – Даша Хлыстун, с которой герой реалити начал встречаться после расставания с победительницей проекта Дашей Ульяновой.
Сегодня.Lifestyle предлагает узнать побольше о возлюбленной Макса Михайлюка, которую также называют "украинской Золушкой".
Детство и юность Даши Хлыстун
Даша родом из Днепропетровской области. В школе девочку дразнили из-за худобы и высокого роста. Ее воспитанием занималась мама, а отец покинул семью через три года после рождения Даши.
После окончания школы Хлыстун поступила в университет, однако вскоре бросила его, заинтересовавшись работой модели.
"Я не представляю себе жизнь в другой сфере. Не представляю, как бы я осталась учиться, как бы ушла из моделинга. Если бы парень сказал выбирать, он или работа, я бы однозначно выбрала работу. Это моя жизнь", – позже рассказывала Даша в интервью.
Успехи в карьере и покупка квартиры в 20 лет
Даше Хлыстун весьма быстро удалось влиться в модельный мир и преуспеть в работе. Она уже успела покорить мировые бренды и принять участие в показах Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs и других известных брендов.
В 20 лет девушка смогла позволить себе купить квартиру, машину и обеспечивать свою маму, которая во всем поддерживала дочь.
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Предложение Victoria’s Secret и скандал с визой
В 2017 году Дашу Хлыстун утвердили на участие в показе Victoria’s Secret. "Я сияла ярче, чем какая-то Эйфелева башня", — признавалась тогда украинка.
Но мечте не суждено было сбыться – девушке, без всяких объяснений, отказали в визе и она не смогла улететь в Шанхай, где проходило шоу.
Несмотря на неудачу, Даша не отчаялась и продолжила работать. Сейчас она может похвалиться множеством съемок для топовых журналов, фотосессиями и участием в модных показах.
Роман с главным героем "Холостяк-10"
О том, что Макс Михайлюк встречается с Дашей Хлыстун стало известно летом 2020 года. Влюбленные вместе проводили время и публиковали фотографии друг с другом в Instagram.
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Теперь, когда Даша беременна от Михайлюка, оба поделились этой новостью в соцсетях и показали милое фото, где Макс целует живот возлюбленной.
"Самое прекрасное состояние. Несмотря на лишние килограммы и отеки, когда понимаешь что маленький человечек живет внутри тебя, абсолютно не важны уже все эти моменты", – комментирует беременность Даша Хлыстун.
Напомним, что ранее новый герой "Холостяка" Михаил Заливако признался, что ему не нравится в девушках.