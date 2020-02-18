Как открыть кокос без ножа и топора: лайфхак

Кокос – один из самых полезных и питательных орехов на земле. Одни любят его мякоть, другие с удовольствием пьют молоко, третьи используют в косметических целях.

Вот только, чтобы добраться до всех этих заманчивых чудес, кокос нужно открыть, но не все знают, как правильно это сделать. Чаще всего орех разбивают молотком или даже топором, но это весьма травмоопасный способ. Как же тогда открыть кокос без особых усилий? Мы нашли простой лайфхак.

Не забывайте радовать родных и близких людей и обязательно делайте им приятные, полезные, вкусные и оригинальные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Читайте также: Что приготовить из кокосового молока: ТОП-5 рецептов

Как открыть кокос в домашних условиях: лайфхак

1. Сделайте отверстия и слейте сок

На одной из сторон кокоса есть три углубления. Вставьте в одно из них отвертку и легонько постучите молотком. Сделайте два небольших отверстия. Возьмите любую подходящую емкость и перелейте в нее кокосовый сок.

2. Поставьте кокос в духовку

Кокос нужно предварительно нагреть / Фото: freepik.com

Разогрейте духовку до 190°C, поместите противень с кокосом на средний уровень. Оставьте примерно на 10 минут, пока скорлупа кокоса не треснет.

3. Заверните кокос в полотенце и пакет

Реклама

Поместите кокос в кухонное полотенце и плотный пакет, а затем несколько раз ударьте им о поверхность кухонного стола. Орех должен расколоться на части.

4. Очистите кокос от скорлупы и кожицы

Мякоть кокоса можно извлечь овощечисткой / Фото: Pixabay

Достаньте кокос из полотенца и с помощью ножа аккуратно отделите белую мякоть от скорлупы. Затем обычным ножом или овощечисткой снимите оставшуюся коричневую кожицу. Готово!

Полезный совет: прогреть кокос можно и в микроволновке. Поставьте его в подходящей посуде в СВЧ-печь примерно на три минуты.

Смотрите видео, как правильно использовать кокосовое масло:

Напомним, ранее мы публиковали рецепт ароматной кокосовой панна котты с розовой водой.