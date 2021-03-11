Лайфхак: как почистить гранат за 30 секунд

С помощью этого трюка вы научитесь моментально извлекать зерна из граната

Гранат – это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Он содержит рекордное количество антиоксидантов, богат витамином С, защищает от болезни Альцгеймера, улучшает пищеварение, помогает при артрите, полезен при болезнях сердца, улучшает память и укрепляет иммунитет.

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Лайфхак, как выбрать вкусный гранат

Гранат не должен быть слишком круглым. Выбирайте фрукт с четко выраженными контурами. Это значит, что семена уже налились.

Мягкие на ощупь гранаты – плохой знак. Это значит, что фрукт перемерз или подгнил. Поэтому выбирать нужно только твердые плоды.

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Как едят гранат

Гранат подают как гарнир к тяжелым блюдам, например, к жареному мясу, но не больше столовой ложки семян в салаты или основные блюда.

Если просто есть гранат в качестве перекуса, идеальная порция – не больше половины плода за один раз.

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Полезнее всего фрукт в виде сока, но не чистого, а разбавленного водой в пропорции один к одному.

Гранат богат антиоксидантами / Фото: Pixabay

Лайфхак, как почистить гранат быстро и без брызг

Помойте фрукт и обсушите его кухонным полотенцем.

Срежьте ножом верхушку с хвостиком так, чтобы в срезе появились белые прожилки.

Сделайте небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок.

Переверните гранат срезом вниз. Возьмите столовую ложку и начните постукивать по кожуре. Постукивания должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так гранатовые зерна начнут сами сыпаться в посудину без каких-либо повреждений.

Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг. Всего 30 секунд – и все зерна в тарелке!

Есть еще один способ, как быстро и просто почистить гранат – сделать это в воде.

Смотрите видео, как в Украине выращивают гранат и другую экзотику:

Видео: Сегодня

Напомним, ранее мы рассказывали о способах нарезки фруктов и овощей, которые облегчат вам жизнь.