Лечение сексоголизма. 1 миллиард долларов

Состоялась премьера документального сериала "Тайгер" от телеканала HBO. В центре сюжета – неприкрытая правда о жизни легенды гольфа Тайгере Вудсе, рассказанная его друзьями, коллегами и даже любовницами. Мировая премьера двухсерийного сериала "Тайгер" состоялась на OLL.TV, где его уже могут посмотреть украинские зрители.

"Тайгер" / Фото: Скриншот из YouTube

Кто такой Тайгер Вудс?

Тайгер десятилетие возглавлял список самых дорогих спортсменов мира, заработав за карьеру более миллиарда долларов. Скандал едва не похоронил его карьеру в 2009 году, когда более 120 женщин заявили о своих сексуальных отношениях со звездой. Лечение от сексоголизма и поставленная на паузу карьера не помогли сохранить семью. Но в гольф он вернулся, и с триумфом…

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Сериал приоткроет зрителям завесу на личную, закулисную жизнь гольфиста-вундеркинда, чья одержимость игрой в гольф привела его к славе и успеху, но также провела по непростому, извилистому пути жизни.

Скриншот HBO

Режиссер-постановщик двухсерийного документального фильма – номинант на премию Оскар, лауреат премии "Эмми" Мэттью Хейнеман ("Земля картелей", "Частная война") и номинант на "Эмми" Мэттью Хамачек. А исполнительным продюсером выступил оскароносный документалист Алекс Гибни.

Недавно состоялась премьера второго сезона сериала "Необыкновенного плейлиста Зои".