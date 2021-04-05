Леди Гага?: Джамала перевоплотилась в жгучую блондинку и кокетливо позировала (фото)

Победительница "Евровидения-2016" певица Джамала, которая рассказала, как вырос ее гонорар после конкурса, поразила кардинальной сменой имиджа. Артистка облачилась в пышный парик светлого цвета и примерила ретро-наряды.
В своем Instagram-аккаунте Джамала опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена в эпатажном образе сидя в кресле. На певице были высокие гольфы, ботинки на толстом каблуке, и одежда в стиле 60-х.
Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa
"Я, наверное, представляла себя в каком-то фильме Педро Альмодовара", – написала Джамала.
Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Ретро-наряды оказались певице очень к лицу.
Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фаны сравнили Джамалу с певицами Леди Гагой и Эми Уайнхаус.
Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa