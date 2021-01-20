Леди Гага выступила на инаугурации Джо Байдена. Смотрим! (видео)

Торжественное мероприятие проходит сейчас в Вашингтоне

Знаменитая американская певица Леди Гага в сине-красном платье Schiaparelli выступила на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Артистка исполнила гимн США.

Кроме артистки, на инаугурации выступят ее коллеги – Дженнифер Лопес, Джастин Тимберлейк, Джон Ледженд и другие.

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Программа обещает много интересных выступлений. Ведущим концертной части инаугурации стал актер Том Хэнкс.

Отметим, что мы уже описали, какой наряд выбрала для инаугурации Джилл Байден – новая первая леди США. Для инаугурации супруга президента выбрала голубое платье от нью-йоркского дизайнера Александры О'Нил, основавшей бренд Markarian. Мы также сообщали, что Мелания и Дональд Трамп покинули Белый дом. Узнайте, в чем была Мелания на своем последнем мероприятии в качестве первой леди США.