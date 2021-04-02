Леди Гага станет новым лицом Dom Pérignon: что известно о коллаборации

Стало известно, что Леди Гага будет представлять одну из лимитированных коллекций Dom Pérignon в 2021 году. Об этом сообщает The Drinks Business на своей странице в Instagram.

Леди Гага и бутылка Dom Pérignon 2006 года / Фото: Instagram: thedrinksbusiness

Американская звезда выступит в рекламной кампании Dom Pérignon 6 апреле, где и поклонники узнают больше о сотрудничестве. Также под именем Леди Гаги будут выпускать лимитированную серию шампанского от бренда.

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На фото опубликованном в источнике Леди Гага держит в руках игристое розе от Dom Pérignon 2006 года, которое гармонично дополняет ее образ.

Dom Pérignon также будет способствовать финансово благотворительному фонду звезды Born This Way.

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