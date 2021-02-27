Леди Гаге вернули похищенных собак. С ними все хорошо

На днях мы писали, что у Леди Гаги похитили двух собак – французских бульдогов, а помощника, который их выгуливал, подстрелили. Спустя несколько дней питомцев знаменитой артистки вернули – в полицию бульдогов привела женщина.

В полицейский участок Лос-Анджелеса пришла женщина, чье имя не оглашается. Она принесла собак, за возвращение которых Леди Гага обещала вознаграждение в размере 500 тысяч долларов, сообщает Associated Press.

Бульдоги Леди Гаги

Фото: instagram.com/ladygaga

"Личность женщины и точное место, где были обнаружены собаки, останутся конфиденциальными из-за активного уголовного расследования и в целях ее безопасности", — говорится в заявлении полиции.

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Предположительно, женщина нашла животных на улице далеко от места похищения. В полиции отметили, что поиски грабителей продолжаются.

Ранее Леди Гага рассказала о проблемах с психикой из-за славы. Певица призналась, что думала о самоубийстве каждый день.