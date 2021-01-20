Легенда кино: лучшие фильмы Дэвида Линча, которые стоит пересмотреть прямо сейчас

20 января легенде кино, создателю культового детективного сериала "Твин Пикс", Дэвиду Линчу исполняется 75 лет.

Когда Линчу было 20 с лишним, искусство прочно вошло в его жизнь – будущий режиссер увлекся живописью, скульптурой, фотографией и в итоге пришел к кинематографу. Работы Дэвида Линча наполнены мистицизмом, атмосферой загадочности и неоднозначности. Действительно, некоторые фильмы режиссера не поддаются конкретике, но за это зрители и любят его.

Сегодня Дэвиду Линчу 75, но вместо пенсии режиссер предпочел Netflix – в этом году для стриминг-платформы он начнет снимать сериал Unrecorded Night ("Незаписанная ночь").

Предлагаем подборку самых ярких картин великого режиссера.

"Дюна", 1984

Экранизация знаменитого романа Фрэнка Герберта, которая провалилась в прокате.

Линч постоянно скандалил с продюсерами, пытавшимися обуздать полет мысли свободолюбивого режиссера. Но нет худа без добра: именно над "Дюной" Линч впервые поработал вместе с Кайлом Маклахленом, будущим легендарным агентом Купером. Но в итоге фильм Линчу все равно не понравился. С этих пор он решил, что больше никогда не будет браться за съемки, если ему не будет предоставлена возможность контролировать финальную версию фильма.

"Голова-ластик", 1977

Дебютная полнометражная работа Линча, которая, на удивление, стала одной из самых выдающихся в его фильмографии. Вопреки проблемам с бюджетом, прерыванием съемок, режиссеру удалось показать свое мастерство создания сюрреалистического сюжета. В итоге даже Стэнли Кубрик позавидовал, что сам не снял подобное кино.

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Джек Нэнс играет человека, живущего в печальной индустриальной пустоши, который внезапно выясняет, что у него есть недоношенный ребенок от старой знакомой. Сталкиваясь со всеми сложностями этого безумного и кошмарного мира, он пытается сохранить здравомыслие.

"Малхолланд Драйв", 2001

Фильм считают самой популярной работой Дэвида Линча. Картина рассказывает о загадочной девушке, которая потеряла память в результате ДТП. Девушка называет себя Ритой. Все из-за постера к фильму с Ритой Хейворт. Также она неожиданно знакомится с блондинкой Бетти – талантливой молодой актрисой. Вместе они попытаются восстановить память Риты, а потом уехать вместе жить в Голливуд. Однако тайны прошлого, вытекающих в ходе расследования, не дадут девушке покоя.

"Синий бархат", 1986

Дэвид Линч в этой картине впервые создает образ, который впоследствии станет его визитной карточкой: старомодная американская пастораль, под которой скрывается жестокий мир безумия. Здесь же — Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини в одной из ее лучших ролей и бесподобный Деннис Хоппер. Фильм принес режиссеру вторую номинацию на "Оскар", а также стал одним из знаковых фильмов 80-х годов.

"Человек-слон", 1980

Именно за этот фильм Линч получил первые две номинации на "Оскар" – за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий. Лента рассказывает о Джозефе Меррике, чей непрезентабельный внешний вид становится главным источником доходов для владельца цирка уродцев. Тот редкий случай, когда Дэвид Линч выстраивает свое повествование прямолинейно.

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