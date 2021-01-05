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Легендарному альбому "Группа крови" – 33! Что мы еще не знаем о любимых хитах молодости

5 января, 17:15

Дарина Алексеева

Этой весной "Кино" снова выступят в Киеве

Сегодня, 5 января знаковому альбому коллектива "Кино" "Группа крови" исполняется 33 года. Роль этой группы для многих людей сложно переоценить, ведь Цой покорил сердца тысяч поклонников, а его песни знает каждый.

И теперь они вновь прозвучат вживую, ведь фанатов ждет приятный сюрприз – 13 марта культовая группа "Кино" даст сольный концерт в Киеве и исполнит знаменитые хиты, покажет раритетные фрагменты аудио и не изданные музыкальные очерки. В основе программы – голос лидера группы Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Виктор Цой / Фото: facebook.com

К юбилею выхода шестого студийного альбома и скорому киевскому концерту, слушаем один из любимых альбомов фанатов и делимся интересными фактами о создании этих хитов.

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Группа "Кино" / Фото: facebook.com

Ранее мы сообщали, что сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке.

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музыка виктор цой

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