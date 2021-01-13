Ленивые вареники на старый Новый год: топ-5 оригинальных рецептов

С шоколадной начинкой, клубникой, сыром и диетические – готовить их можно не только в праздники

Ну вот зря эти вареники называются ленивыми, а не ленивыми, но страшно вкусными. Да, времени на их приготовление нужно чуть меньше, чем на вареники с сюрпризом на старый Новый год. А стараний приложить к этому процессу необходимо столько же. Ведь мы хотим получить вкусно-красивый результат? Предлагаем оригинальные рецепты ленивых вареников с шоколадом, клубникой, а также соленых – с твердым сыром.

Ленивые вареники с шоколадной начинкой

Фото: instagram.com/schokolieb/

Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

200 г – творога

1 шт. – яйцо

35 г – рисовой муки

сахар по вкусу

20 г – шоколада

Способ приготовления

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Творог смешать с яйцом и сахаром до однородности. Добавить муку, перемешать и скатать "колбаску". Разделить на равные части. В каждый будущий вареник положить кусочек шоколада, залепить. Варить до готовности, украсить сметаной и сахарной пудрой.

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Ленивые вареники с клубникой

Фото: instagram.com/recept.rus/

Ингредиенты

350 г – творога

2 шт. – небольших яйца

40 г – сахара

щепотка соли

70 г – кукурузной муки (можно обычную или рисовую)

небольшая клубника для начинки

мука для формовки

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Способ приготовления

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Творог смешать с яйцами, солью, сахаром и пробить блендером. Вмешать муку, получится довольно нежное тесто. Выложить его из миски на хорошо присыпанную мукой доску, раскатать в жгут, разрезать на сегменты. В каждый вложить небольшую клубнику и скатать в шар, обсыпая мукой. Варить в подсоленной кипящей воде, после того, как всплывут минутки три-четыре, не слишком долго, чтоб ягода не поменяла цвет. Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом, присыпать сахаром или заменить сахар на мед.

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Ленивые вареники с клубникой и маком

Фото: instagram.com/pantera_rai/

Ингредиенты

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450 г – творог

1 шт. – яйцо

200 г – клубника

3 ст. л – рисовая мука

2 ст. л – мак

соль, ванилин по вкусу

Способ приготовления

Творог с яйцом размять вилкой. Добавить рисовую муку, ванилин, соль, все хорошо перемешать. Добавить мак и перемешать. Внутрь будущего вареника положить клубнику, слепить. Варить до готовности.

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Ленивые вареники с сыром

Фото: instagram.com/klimovat975/

Ингредиенты

250 г – творог 5-9%

2 шт. – яйцо

90 г – мука рисовая

50 г – сыр

25 г – укроп

0, 5 ч. л – соль

Способ приготовления

Творог смешать с яйцом, мукой, укропом и солью. Выложить 1.5 ч. л творожной массы на ладонь, внутрь положить кусочек сыра примерно 1×1.5 см, скатать шарик. Варить до готовности в подсоленной воде.

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Ленивые вареники диетические

Фото: instagram.com/kulinaria.pp

Ингредиенты

280 г – творог

1 шт. – яйцо

70 г – рисовая мука

ванилин, подсластитель по вкусу

Способ приготовления

Смешать творог, яйцо, ванилин, подсластитель. Добавить муку, замесить творожное тесто. Нарезать творожное тесто небольшими кусочками. Варить до готовности.

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