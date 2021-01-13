Ленивые вареники на старый Новый год: топ-5 оригинальных рецептов

Ну вот зря эти вареники называются ленивыми, а не ленивыми, но страшно вкусными. Да, времени на их приготовление нужно чуть меньше, чем на вареники с сюрпризом на старый Новый год. А стараний приложить к этому процессу необходимо столько же. Ведь мы хотим получить вкусно-красивый результат? Предлагаем оригинальные рецепты ленивых вареников с шоколадом, клубникой, а также соленых – с твердым сыром.
Ленивые вареники с шоколадной начинкой
Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)
- 200 г – творога
- 1 шт. – яйцо
- 35 г – рисовой муки
- сахар по вкусу
- 20 г – шоколада
Способ приготовления
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- Творог смешать с яйцом и сахаром до однородности.
- Добавить муку, перемешать и скатать "колбаску". Разделить на равные части.
- В каждый будущий вареник положить кусочек шоколада, залепить.
- Варить до готовности, украсить сметаной и сахарной пудрой.
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Ленивые вареники с клубникой
Ингредиенты
- 350 г – творога
- 2 шт. – небольших яйца
- 40 г – сахара
- щепотка соли
- 70 г – кукурузной муки (можно обычную или рисовую)
- небольшая клубника для начинки
- мука для формовки
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Способ приготовления
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- Творог смешать с яйцами, солью, сахаром и пробить блендером.
- Вмешать муку, получится довольно нежное тесто.
- Выложить его из миски на хорошо присыпанную мукой доску, раскатать в жгут, разрезать на сегменты.
- В каждый вложить небольшую клубнику и скатать в шар, обсыпая мукой.
- Варить в подсоленной кипящей воде, после того, как всплывут минутки три-четыре, не слишком долго, чтоб ягода не поменяла цвет.
- Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом, присыпать сахаром или заменить сахар на мед.
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Ленивые вареники с клубникой и маком
Ингредиенты
- 450 г – творог
- 1 шт. – яйцо
- 200 г – клубника
- 3 ст. л – рисовая мука
- 2 ст. л – мак
- соль, ванилин по вкусу
Способ приготовления
- Творог с яйцом размять вилкой. Добавить рисовую муку, ванилин, соль, все хорошо перемешать.
- Добавить мак и перемешать.
- Внутрь будущего вареника положить клубнику, слепить.
- Варить до готовности.
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Ленивые вареники с сыром
Ингредиенты
- 250 г – творог 5-9%
- 2 шт. – яйцо
- 90 г – мука рисовая
- 50 г – сыр
- 25 г – укроп
- 0, 5 ч. л – соль
Способ приготовления
- Творог смешать с яйцом, мукой, укропом и солью.
- Выложить 1.5 ч. л творожной массы на ладонь, внутрь положить кусочек сыра примерно 1×1.5 см, скатать шарик.
- Варить до готовности в подсоленной воде.
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Ленивые вареники диетические
Ингредиенты
- 280 г – творог
- 1 шт. – яйцо
- 70 г – рисовая мука
- ванилин, подсластитель по вкусу
Способ приготовления
- Смешать творог, яйцо, ванилин, подсластитель.
- Добавить муку, замесить творожное тесто.
- Нарезать творожное тесто небольшими кусочками.
- Варить до готовности.
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