Ленивый ужин: 3 рецепта для всей семьи

Ужин – это то, что не должно занимать много времени и, безусловно, быть вкусным. Если есть задача накормить свою семью именно такой едой, а не просто вкусным супом, воспользуйтесь этими рецептами. Ниже найдете рецепт куриного филе в кокосовом молоке, картофеля по-французски и макарон лумакони с мясной и сырной начинкой.
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Куриное филе в кокосовом молоке
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт.
- Лук – 1/2
- Чеснок – 2 зуб.
- Куриный бульон – 200 мл
- Лайм – 1/2
- Коричневый сахар – 2 ч. л.
- Кокосовое молоко – 250 мл
- Кинза – пучок
- Оливковое и сливочное масло
- Соль, перец
Способ приготовления
- Куриное филе разрезать вдоль пополам. Можно его слегка отбить. Посолить, поперчить с двух сторон.
- Лук мелко нашинковать. Натереть цедру лайма и выдавить сок.
- В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло и обжарить филе на высоком огне по 1 минуте с каждой стороны.
- Убрать филе на тарелку.
- Уменьшить огонь до среднего и добавить в сковороду лук. Когда он станет мягким, выдавить чеснок.
- Обжарить до приятного запаха чеснока. Добавить сахар, влить бульон.
- Когда он закипит, добавить сок и цедру лайма. Дать покипеть 5 минут.
- Влить кокосовое молоко и готовить 5 минут на медленном огне, пока не загустеет. Посолить, поперчить по вкусу.
- В конце добавить куриное филе и дать ему дойти в соусе 2-4 минуты.
- Выключить огонь и добавить рубленую кинзу.
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Картофель по-французски со свининой
Ингредиенты
- Картофель – 600 г
- Свинина – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Твердый сыр – 300 г
- Майонез – 150 г
- Специи – по вкусу
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Способ приготовления
- Мясо нарезать на тонкие длинные кусочки. Натереть солью, чесноком, специями для мяса. Дать настояться 15 минут.
- Лук нарезать тонкими полукольцами. Картофель нарезать кольцами. Сыр натереть на мелкой терке.
- Смазать маслом емкость для выпекания, выложить мясо, затем половину лука, добавить половину майонеза.
- Распределить по мясу. Выложить слой картофеля, посолить, поперчить, выложить лук.
- Распределить оставшийся майонез. Сверху посыпать тертым сыром и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут.
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Лумакони с сырной или мясной начинкой
Ингредиенты
- Макароны лумакони – 250 г
- Томатная паста – 100 мл
- Вода – 300 мл
- Сыр чеддер – 200 г сыра
Для мясной начинки
- Фарш (любой) – 200 г
- Лук – 1/2
- Морковь – 1/2
- Специи, соль по вкусу
Для сырной начинки
- Рикотта – 250 г
- Шпинат – 100 г шпинат
- Специи, соль по вкусу
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Способ приготовления
- Для мясной начинки обжарить овощи и мясо. Можно добавить немного томатной пасты. Посолить, поперчить.
- Для сырной начинки разморозить шпинат, добавить рикотту, специи и соль. Перемешать.
- Отварить лумакони, дать стечь воде выложить в форму.
- Начинить фаршем или сырной начинкой. Залить водой и томатной пастой.
- Запекать 20 минут при 180 градусах. Сверху украсить сыром.
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