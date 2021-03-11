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Ленивый ужин: 3 рецепта для всей семьи

11 марта, 19:22

Ирина Маслова

Это вкусная еда не займет много времени и сил

Ужин – это то, что не должно занимать много времени и, безусловно, быть вкусным. Если есть задача накормить свою семью именно такой едой, а не просто вкусным супом, воспользуйтесь этими рецептами. Ниже найдете рецепт куриного филе в кокосовом молоке, картофеля по-французски и макарон лумакони с мясной и сырной начинкой.

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Куриное филе в кокосовом молоке

Фото: instagram.com/madamevorger/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Куриное филе разрезать вдоль пополам. Можно его слегка отбить. Посолить, поперчить с двух сторон.
  2. Лук мелко нашинковать. Натереть цедру лайма и выдавить сок.
  3. В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло и обжарить филе на высоком огне по 1 минуте с каждой стороны.
  4. Убрать филе на тарелку.
  5. Уменьшить огонь до среднего и добавить в сковороду лук. Когда он станет мягким, выдавить чеснок.
  6. Обжарить до приятного запаха чеснока. Добавить сахар, влить бульон.
  7. Когда он закипит, добавить сок и цедру лайма. Дать покипеть 5 минут.
  8. Влить кокосовое молоко и готовить 5 минут на медленном огне, пока не загустеет. Посолить, поперчить по вкусу.
  9. В конце добавить куриное филе и дать ему дойти в соусе 2-4 минуты.
  10. Выключить огонь и добавить рубленую кинзу.

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Картофель по-французски со свининой

Фото: instagram.com/cooking_maniak/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Мясо нарезать на тонкие длинные кусочки. Натереть солью, чесноком, специями для мяса. Дать настояться 15 минут.
  2. Лук нарезать тонкими полукольцами. Картофель нарезать кольцами. Сыр натереть на мелкой терке.
  3. Смазать маслом емкость для выпекания, выложить мясо, затем половину лука, добавить половину майонеза.
  4. Распределить по мясу. Выложить слой картофеля, посолить, поперчить, выложить лук.
  5. Распределить оставшийся майонез. Сверху посыпать тертым сыром и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут.

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Лумакони с сырной или мясной начинкой

Фото: instagram.com/_julia_cook_/

Ингредиенты

Для мясной начинки

Для сырной начинки

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Способ приготовления

  1. Для мясной начинки обжарить овощи и мясо. Можно добавить немного томатной пасты. Посолить, поперчить.
  2. Для сырной начинки разморозить шпинат, добавить рикотту, специи и соль. Перемешать.
  3. Отварить лумакони, дать стечь воде выложить в форму.
  4. Начинить фаршем или сырной начинкой. Залить водой и томатной пастой.
  5. Запекать 20 минут при 180 градусах. Сверху украсить сыром.

Здесь найдете рецепт сочных шведских фрикаделек.

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