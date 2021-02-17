Ленни Кравиц сыграет бывшего Дженнифер Лопес в комедийном боевике "Брак по залету"

Музыкант Ленни Кравиц, который ранее стал лицом нового аромата Yves Saint Laurent, вместе с Дженнифер Лопес будет сниматься в фильме "Брак по залету" (Shotgun Wedding). В комедийном боевике о паре, на свадьбу которой врываются заложники, должен был также сыграть Арми Хаммер. Но после скандала из-за секс-переписки актера заменили на Джоша Дюамеля ("Трансформеры").

Как сообщает Deadline, Ленни Кравиц сыграет бывшего бойфренда главной героини Дарси (Дженнифер Лопес).

По сюжету, влюбленные Дарси и Том решают устроить необычную свадьбу на курорте, где собирают всю семью. Перед церемонией жених и невеста обнаруживают, что их страсть и чувства угасли. Но тут на свадьбу врываются неизвестные и берут всех в заложники. Теперь Дарси и Тому нужно спасти и свои отношения, и жизни родственников.

Ленни Кравиц / Фото: Getty Images Реклама

Режиссером комедии выступает Джейсон Мур ("Идеальный голос", "Ученик чародея"). Съемки начнутся уже в апреле, но дата премьеры пока не заявлена.

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