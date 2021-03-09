"Леша на меня обиделся": Каменских сделала Потапу сюрприз пока он спал

Певица Настя Каменских, которая ранее призналась, как переживает смерть отца, сделала своем мужу татуировку. Рисунком она украсила Потапа пока тот спал.

В Instastories NK показала, что нарисовала на теле любимого. Она отметила, что маленькие рисунки в виде звезды, сердца и скрипичного ключа – не настоящие татуировки.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux

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Позже Настя сообщила, что татуировки отпечатались на постельном белье, испортив ткань, а Потап, проснувшись обиделся на нее. Но не из-за "татуировок", а за то, что она поделала все домашние дела, пока тот спал.

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Фото: instagram.com/stories/kamenskux

"Алеша обиделся на меня за то, что я сказала в видео, что я уже все поделала, а он еще спит", – прокомментировала в сторис NK.

На что продюсер пожаловался: "Ты так говоришь, будто ты одна работаешь в семье... Я первый раз за две недели поспал больше, чем 5 часов".

Напомним, что ранее Потап показал себя в молодости, а фанаты сравнили его с известным голливудским актером.