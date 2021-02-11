Леся Никитюк объяснила, почему не примет участие в "Холостячке": видео

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно научила местных жителей на Мальдивах писать по-украински, заявила, что не примет участие в романтическом реалити "Холостячка".

Кстати, о романтике – мы тут подготовили 14 классных идей, как провести День всех влюбленных, который уже на носу. С кем Леся будет отмечать День святого Валентина. мы пока не знаем, но она уж точно не планирует искать себе женихов на шоу.

"Нет, я не буду принимать участие в шоу "Холостячка", потому что мне кажется, что "Белоснежку и семь гномов" уже все читали и видели", – с юмором ответила Леся своим подписчикам в Instastories.

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О "Холостячке" Лесю спросили сразу несколько подписчиков – на каждый вопрос ведущая ответила отрицательно.

Леся Никитюк Видео: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, что в первом сезоне шоу "Холостячка" принимала участие актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина. Сейчас она отдыхает с Александром Эллертом и детьми в Доминикане. К слову, именно там Ксения встретила певицу Ирину Федишин, с которой они обсудили секреты проекта "Холостяка".