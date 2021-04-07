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Леся Никитюк засветила свое старое фото в выпускном альбоме

7 апреля, 18:14

Дарина Алексеева

С тех пор звезда почти не изменилась

Телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая попросила СМИ не пугать ее маму, похвасталась своим внешним видом в юности.

Звезда опубликовала в Instastories ролик, в котором показала свои фото в выпускном университетском альбоме. На портретном снимке у нее практически такая же стрижка, как сейчас. У выпускницы Леси также был яркий макияж – губы алого оттенка и пышные черные ресницы.

Скриншот Instagram

"Я открываю этот альбом, чтобы показать вам Лесюню. Лесюня была очень красивая, почти и без фильтров Инстаграм", – пропела на видео 33-летняя ведущая.

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Леся Никитюк показала себя в юности Видео: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что ранее Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску и отстригла волосы.

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Леся Никитюк звезды в молодости

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